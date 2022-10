Will Greenwood: l’Angleterre peut marquer contre d’autres «rock stars» la France à la Coupe du monde de rugby | Actualités du rugby à XV

L’Angleterre affronte la France dans un match crucial de la Poule C samedi

Will Greenwood pense que les Red Roses d’Angleterre peuvent établir un marqueur clé lors de la Coupe du monde de rugby samedi contre d’autres “rockstars” françaises.

L’Angleterre, leader mondial, a marqué 14 essais lors de sa victoire 84-19 contre les Fidji dans la poule C le week-end dernier, tandis que la France a ouvert son compte avec un résultat 40-5 contre l’Afrique du Sud.

Les hôtes du tournoi, la Nouvelle-Zélande, la deuxième équipe classée au monde, étaient l’une des autres équipes à avoir commencé leur campagne de Coupe du monde sur une note gagnante et Greenwood considère les trois comme des vainqueurs potentiels.

“La France, la Nouvelle-Zélande et l’Angleterre sont les favoris des rock stars”, a-t-il déclaré sur Nouvelles de Sky Sports.

“L’Angleterre affronte la France ce week-end et quel avantage psychologique vous obtenez en battant une équipe dans le groupe (étape) puis en les rencontrant à nouveau.

“C’est arrivé dans la version masculine en 2007, l’Afrique du Sud a battu l’Angleterre dans le groupe et les a rencontrés à nouveau en finale. L’Afrique du Sud avait cette capacité de savoir que peu importe à quel point l’Angleterre avait bien joué ce soir-là, elle avait toujours l’impression de l’avoir.

“C’est un gros, gros match ce week-end.”

Angleterre contre France ; on ne sait jamais quelle version de la France va apparaître Lisez la dernière chronique de la capitaine Katy Daley-McLean, vainqueur de la Coupe du monde 2014, avant le match de poule crucial de l’Angleterre contre la France.

L’Angleterre et la France se connaissent extrêmement bien et ont apprécié de nombreux décideurs des Six Nations devant des foules exceptionnelles au cours des dernières saisons.

L’Angleterre arrive à ce choc de la Coupe du monde de rugby avec une série de 26 victoires derrière elle. Ils n’ont plus perdu face aux Bleus depuis mars 2018.

La France présente toujours un énorme défi et cette fois ce ne sera pas différent. Ils ont une nouvelle configuration d’entraîneurs depuis notre dernier match et nous attendons avec impatience un autre gros test et ce que je prévois être une compétition serrée. Simon Middleton – entraîneur-chef de l’Angleterre

L’entraîneur-chef Simon Middleton n’a apporté qu’un seul changement pour la rencontre, Marlie Packer remplaçant Sadia Kabeya au flanker ouvert. Kabeya abandonne complètement l’équipe du jour du match.

“L’équipe d’Angleterre est une équipe merveilleuse et c’est une équipe bien entraînée”, a noté Greenwood.

“J’ai eu l’occasion de passer un peu de temps avec eux, d’aller m’entraîner avec eux et de voir comment ils fonctionnent avec la communication, la mission et la compréhension d’un in, all in.

Angleterre : 15. Ellie Kildunne, 14. Lydia Thompson, 13. Emily Scarratt, 12. Helena Rowland, 11. Claudia MacDonald, 10. Zoe Harrison, 9. Leanne Infante, 1. Vickii Cornborough, 2. Amy Cokayne, 3 Sarah Bern , 4. Zoe Aldcroft, 5. Abbie Ward, 6. Alex Matthews, 7. Marlie Packer, 8. Sarah Hunter (capitaine). Remplacements : 16. Connie Powell, 17. Hannah Botterman, 18. Maud Muir, 19. Cath O’Donnell, 20. Poppy Cleall, 21. Lucy Packer, 22. Holly Aitchison, 23. Abby Dow.

“Le professionnalisme autour des échauffements, des échauffements [differs from my time]alors que le rugby a évolué”, a poursuivi Greenwood.

“Les femmes sont des leaders du marché, la pointe de la lance pour nous. Ce sont des spécimens physiques exceptionnels, de merveilleuses ambassadrices et c’est formidable de les voir si bien.

“Je sais que les Roses ont énormément de soutien dans tout le pays et nous leur souhaitons bonne chance pour remporter une Coupe du monde.”

Je n’ai jamais vu Sarah faire une mauvaise séance d’entraînement ou un mauvais match. Chaque session est de premier ordre avec elle et sa constance est assez phénoménale. Sarah est sur le point de battre des records, pas de les égaler, donc je réserverai probablement quelques commentaires pour la prochaine fois qu’elle prendra le terrain. Simon Middleton

Samedi, l’Angleterre sera dirigée par Sarah Hunter, qui commence une fois de plus au n ° 8 et est capitaine de l’équipe.

L’occasion marque son 137e match pour l’équipe nationale, faisant d’elle l’internationale anglaise la plus capée aux côtés de l’ancien pilier des Red Roses Rocky Clark.

“Elle est tellement géniale et elle est toujours la meilleure à son poste”, a déclaré Greenwood à propos de Hunter.

“J’aime la façon dont Simon Middleton a dit que Hunter visait à battre des records, et non à égaler des records, et quand elle atteindra 138, alors nous célébrerons vraiment.

“Je pense que c’est une belle façon de comprendre que ce match contre la France samedi est extrêmement pertinent pour eux de remporter la Coupe du monde.”

Hunter elle-même veut également garder l’accent sur l’équipe, alors qu’elle cherche à maintenir son parcours victorieux exceptionnel et à rester sur la bonne voie pour un troisième titre de Coupe du monde de rugby et une première depuis 2014.

“C’est presque un moment de ‘pince-moi’ et quelqu’un va dire ‘tu vas bientôt te réveiller de ton rêve’. Ça a été un voyage incroyable et j’espère que ça va continuer un peu plus longtemps”, a déclaré Hunter à propos de son exploit.

“Rocky Clark est une légende absolue, donc être dans le même souffle qu’elle, parler de caps record est assez spécial.

Sarah Hunter insiste sur le fait que l'accent est mis sur l'équipe plutôt que sur les records personnels Sarah Hunter insiste sur le fait que l'accent est mis sur l'équipe plutôt que sur les records personnels

“Je pense que c’est quelque chose que je regarderai en arrière après le match et que je reconnaîtrai que l’accent cette semaine doit être mis sur l’équipe et comment je peux être la meilleure version de moi-même et contribuer à la performance de l’équipe.”

Les Red Roses entreront sur le terrain contre les Bleus à 8 heures du matin, heure du Royaume-Uni, samedi et il y aura un blog en direct dédié sur SkySports.com et l’application Sky Sports tout au long du concours.