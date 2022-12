Will Greenwood : Eddie Jones avait perdu les supporters anglais | Steve Borthwick est une option à long terme | Actualités du rugby à XV

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le vainqueur de la Coupe du monde de rugby 2003, Will Greenwood, décortique la décision de limoger Eddie Jones en tant qu’entraîneur-chef de l’Angleterre et examine les options qui s’offrent à lui pour devenir son possible successeur.

L’ancien vainqueur de la Coupe du monde, Will Greenwood, a déclaré qu’Eddie Jones avait perdu les supporters anglais avant son limogeage et que Steve Borthwick était l’option à long terme de la RFU.

Jones a été limogé par la RFU mardi après sept ans à la tête du club et à peine neuf mois avant l’ouverture de la Coupe du monde de rugby 2023 en France.

Parler à Sports du cielGreenwood a soutenu la décision, affirmant que “trop ​​de cases n’étaient pas cochées”, ajoutant qu’il n’adhère pas à l’argument selon lequel la décision est trop proche de la Coupe du monde.

“Le sentiment à Twickenham, certainement à l’arrière du match contre l’Afrique du Sud [27-13 defeat]faisait partie d’une foule instable”, a-t-il déclaré.

“Une foule collective de supporters qui se sentent déconnectés de l’équipe, manquant de clarté quant à la direction que prend l’équipe.

“Les sélections semblaient confuses, confuses parfois, et la progression, la croissance qu’ils espéraient voir se développer jusqu’à la Coupe du monde, n’était tout simplement pas là.

Eddie Jones a perdu les supporters anglais et a laissé trop de cases non cochées en termes de progression et de performances

“Il ne s’agit pas d’avoir un comité de sélectionneurs, et que la foule puisse contrôler qui il [Jones] choix, mais c’est comme s’il avait perdu la foule.

“Et une fois qu’il a perdu la foule, Eddie est devenu l’histoire. Les résultats n’ont pas soutenu l’histoire de son point de vue, et donc cela ressemblait vraiment à la gradation de l’inévitabilité, au cours des trois à quatre derniers mois.

“Je n’ai jamais vraiment adhéré à: ‘Il n’y a pas de temps.’

“Je pense que nous pouvons trop compliquer lorsque nous analysons chaque jeu, plans de match et stratégies.

“Nous pouvons trop compliquer le rugby. Je ne soupçonne pas un Bazball dans le rugby en ce qui concerne la prochaine étape, mais je pense qu’il n’est jamais trop tard s’il n’y a pas de progression et que vous n’allez nulle part avec un entraîneur en particulier.

“Il n’est jamais trop tard pour faire venir une nouvelle direction et obtenir des résultats immédiats. La dernière Coupe du monde en 2019 a été remportée par l’Afrique du Sud, qu’ont-ils fait à 18 mois de la dernière Coupe du monde ? Ils ont changé d’entraîneur, donc cet argument en termes de la durée, je ne pense pas que ça compte trop.

Le journaliste de Sky Sports, James Cole, revient sur les sept années de Jones en tant qu'entraîneur-chef de l'Angleterre après avoir été limogé par la RFU après un automne décevant

“Je pense juste que cela revient sans cesse à : c’est une entreprise basée sur les résultats, une entreprise basée sur la performance. Pouvez-vous voir une croissance collective ?

“Voyez-vous une véritable conviction au sein du camp qu’ils progressent vers la levée d’une première Coupe du monde depuis 20 ans ?

“Et trop de cases n’avaient pas de coches.”

L’Angleterre doit partir tôt sur l’option à long terme Borthwick | Un billet Borthwick-Sinfield est celui que les fans auraient derrière

Le centre anglais vainqueur de la Coupe du monde de rugby 2003, Will Greenwood, ajouté à Sky Sports…

“La réalité est qu’il y en avait quatre dans le mélange : Ronan O’Gara, Scott Robertson, Steve Borthwick et Stuart Lancaster – qui auraient dû être mentionnés mais dont on n’a pas souvent parlé.

“Mais la vision à long terme est la suivante: il faut que ce soit le cas, alors la RFU voulait un entraîneur anglais en charge de l’Angleterre, et ce serait une belle et douce transition de pouvoir d’Eddie Jones après 2023 à Steve Borthwick : Le nouveau gars arrive et a beaucoup de temps.

“Il est [Borthwick] pas eu une énorme expérience d’entraîneur-chef. Il a remporté la Premiership avec les Leicester Tigers et il est entraîné par Eddie avec le Japon. [and England].

“Ce que fait le retrait précoce d’Eddie, c’est : est-ce qu’ils [RFU] risquer d’apporter leur vision à long terme et potentiellement ne lui donner [Borthwick] cinq vrais Test matches avant la Coupe du Monde ?

“Si cela ne se passe pas trop bien, alors mène-t-il constamment une bataille difficile pour gagner la foule qu’Eddie a perdue pour le reste de son mandat ?

“Je pense qu’ils ont décidé que le risque et le pari valaient la peine d’être pris. En partie parce que Ronan O’Gara a débranché la prise : nouveau contrat à La Rochelle, Stuart Lancaster : va au Racing 92 jusqu’en 2025.

“Et puis vous vous retrouvez avec Razor Robertson, dont nous n’avons pas entendu parler, il a débranché la prise, et il pourrait construire cette culture et est un super-héros absolu d’un être humain, mais il ne va pas prendre un travail de neuf mois puis remettez-le à Borthwick.

“Donc, si l’Angleterre veut que l’Anglais soit aux commandes, pour développer le rugby, montrer aux entraîneurs anglais que vous pouvez être l’entraîneur de l’Angleterre, alors ils doivent sauter tôt avec Steve Borthwick.

“Borthwick allait toujours être l’entraîneur à long terme de l’Angleterre.

“Il a fini de jouer au rugby à Saracens, il a sauté au Japon et a été dans et autour d’Eddie au plus haut niveau pour apprendre de lui.

“Il s’est aligné avec Kevin Sinfield, et nous ne voulons pas perdre une autre légende de la ligue de rugby comme nous l’avons fait avec Shaun Edwards [France defence coach, former Wales defence coach]donc la première conversation que Borthwick devrait avoir est : « Kev, nous allons à Twickenham.

“Amenez-les sur un ticket d’entraîneur et je pense que toute la foule anglaise peut soutenir cela.

“Nous allons perdre les commentaires barbelés, ce sera un endroit beaucoup plus ennuyeux lors des conférences de presse, et c’est peut-être comme ça que nous l’aimons.

“Ce sera une batte beaucoup plus droite, mais Borthwick est merveilleusement qualifié pour créer un pack hargneux, horrible et méchant qui peut concourir au plus haut niveau.

“Sinfield peut apporter le mordant défensif dont l’Angleterre a besoin. La pièce manquante du puzzle serait un entraîneur d’attaque.”