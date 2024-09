Will Ferrell voulait qu’un documentaire soit diffusé avant les élections américaines

Will Ferrell est enthousiasmé par son nouveau documentaire franc et éclairant « Will & Harper » et espère qu’il pourra susciter la compassion et la conversation.

Le projet – sur une amitié de plusieurs décennies entre Ferrell et l’ancien scénariste en chef de « Saturday Night Live » Harper Steele, qui se présente comme trans, ce qui incite le couple à faire un road trip ensemble – est actuellement diffusé sur Netflix. Le moment de la sortie du film était pour eux un facteur important.

« Lorsque nous avons rencontré Netflix, nous avons clairement indiqué que nous voulions que cela soit publié avant les élections », a déclaré Ferrell. Variété lors de la récente première du film à Los Angeles.

« Nous voulions qu’il y ait suffisamment de piste pour que les gens puissent le voir et, espérons-le, commencer à avoir des discussions importantes dans leur salon », a-t-il ajouté.

« Will & Harper » explore la transition de Steele plus tard dans la vie et les questions que Ferrell se pose pour mieux comprendre son expérience. Rien n’est laissé de côté lors de leur road trip à travers le pays, car les deux hommes partagent des moments à la fois réconfortants et difficiles au cours de leurs voyages dans le documentaire.

Ferrell a déclaré: « C’était incroyable de voir comment nous avons pu maintenir le flux de conversations six heures par jour dans une voiture et la profondeur des choses que nous avons explorées. »

Alors que les droits des trans sont devenus une question politisée dans une grande partie du pays, le projet s’est avéré opportun. Une étude publiée cette semaine a révélé que lorsque la législation anti-trans devient loi d’un État, les tentatives de suicide chez les jeunes transgenres et non binaires augmentent, avec des augmentations allant jusqu’à 72 % chez les adolescents qui vivent dans des États où ces projets de loi deviennent loi.

« Nous avons entendu des gens dire qu’ils ont hâte de voir cela avec leurs amis et leur famille qui ne partagent peut-être pas le même point de vue et qu’ils ont hâte de voir tout cela ensemble », a déclaré Ferrell à propos de son nouveau film. « J’espère que cela pourra lentement réduire une partie de cela. »