Will Ferrell tourne la comédie « Street Justice » dans les studios du 20e siècle

EXCLUSIF: Suite à la sortie de son documentaire acclamé sur Netflix Will et Harperexaminant sa relation étroite avec un ancien transgenre SNL écrivain Harper Steele, Will Ferrell a trouvé un nouveau projet en Justice de rueune comédie qu’il produira et dans laquelle il jouera pour 20th Century Studios.

Basé sur une idée originale de Dave Callaham, le film met en scène Ferrell dans le rôle d’un Dirty Harry qui se charge de faire justice lui-même, selon des sources. nous. Peter Atencio, un vétéran de la comédie actuellement en poste sur le prochain hybride live-action/animation de Legendary Amis des animauxdirigera.

Callaham, l’écrivain derrière Shang Chi et le nominé aux Oscars Spider-Man : à travers le Spider-Versea écrit le scénario selon les spécifications – le vendant dans le cadre d’un gros contrat à sept chiffres, selon nos sources – et en sera le producteur exécutif. Ferrell et Jessica Elbaum produiront pour Gloria Sanchez Productions, avec David Koplan également à bord pour produire. Le projet réunit Callaham et Atencio suite à leur travail ensemble sur Jean-Claude Van Johnsonla série comique d’action pour Prime Video avec Jean-Claude Van Damme comme une version de lui-même.

Sortir de rôles dans des comédies comme celle oscarisée Barbie, Animaux errants et téléfilm primé aux Emmy Awards Quiz DameFerrell sera ensuite vu aux côtés de Reese Witherspoon dans la comédie de mariage de Nick Stoller Vous êtes cordialement invitéqui fera ses débuts sur Prime Video le 30 janvier. La série comique Netflix est également à venir. Golfqu’il a co-créé avec Ramy Youssef et Josh Rabinowitz et joue en face du premier. Document Netflix Will et Harperdont il est producteur et co-sujet, a été nominé pour un Cinema Eye Honors Award et quatre Critics’ Choice Documentary Awards depuis ses débuts en septembre.

Avant un road trip étoilé classé R pic Amis des animauxavec Ryan Reynolds, Jason Momoa, Aubrey Plaza et Dan Levy, Atencio a réalisé la comédie légendaire La machinebasé sur l’histoire souvent racontée du comédien Bert Kreischer.

Ferrell, Atencio et Callaham sont tous avec UTA. Ferrell est également remplacé par Mosaic et Jackoway Austen Tyerman ; Atencio par Artists First; et Callaham par Kaplan/Perrone et Hansen, Jacobson, Teller.