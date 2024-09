Will Ferrell sur la circulation à Toronto : « 30 minutes pour faire un pâté de maisons »

La célébrité a peut-être ses avantages, mais elle ne vous sortira pas d’un embouteillage pendant l’heure de pointe du matin à Toronto.

En route vers le Festival international du film de Toronto mercredi, Will Ferrell a déclaré que le trafic avait retardé son trajet avec sa co-star Harper Steele d’au moins une demi-heure.

« Il nous a fallu 30 minutes pour parcourir un pâté de maisons », a déclaré Ferrell à Etalk. « C’était difficile », a déclaré Steele.

Ils viennent tous les deux de Los Angeles, « donc nous y sommes habitués », a ajouté Ferrell.

Le Will et Harper Les co-stars ne sont pas les premiers visiteurs notables à commenter le problème de circulation de la ville.

En juillet, le chanteur irlandais et ancien membre de One Direction Niall Horan a dû abandonner sa voiture et marcher jusqu’à la Scotiabank Arena pour son propre concert parce que la circulation était « trop mauvaise » au centre-ville.

« La circulation est trop mauvaise à Toronto, alors nous marchons jusqu’au stade », peut-on entendre dire Horan dans une vidéo publiée sur Instagram détaillant son court trajet à pied jusqu’au stade.

Environ deux semaines plus tard, un pilote de course australien qui se rendait au Honda Dealers Indy d’Ontario a failli rater sa conférence de presse à cause du trafic. Il a lui aussi dû abandonner son véhicule.

« En fait, j’ai loué un vélo pour arriver à l’heure et j’ai ensuite couru le reste du chemin », a déclaré Lochie Hughes aux journalistes.

La circulation est depuis longtemps un problème à Toronto, et la ville s’efforce de le résoudre. Jeudi, la maire Olivia Chow a déclaré aux journalistes que le nouveau plan de gestion de la congestion avait jusqu’à présent réussi à réduire les embouteillages, soulignant l’amélioration des temps de trajet pour les automobilistes et les usagers des transports en commun dans certaines des zones les plus congestionnées de la ville.

« Nous savons que l’impact économique de la congestion – 11 milliards de dollars par an – est grave, c’est pourquoi nous travaillons sans relâche pour améliorer la circulation et trouver des moyens de faire circuler les gens plus rapidement », a déclaré Chow lors de la conférence de presse, tenue à l’intersection très fréquentée de Front Street et Spadina Avenue.

En vantant les temps de trajet plus rapides récemment sur Spadina Avenue, la Gardiner Expressway et King Street – tous des itinéraires qui ont récemment suscité la colère des usagers des transports en commun et des automobilistes – Chow a déclaré que les efforts de la ville pour gérer la congestion « fonctionnent ».