Will Ferrell serait en pourparlers pour jouer John Madden dans le prochain film

L’histoire de John Madden fera son chemin jusqu’au grand écran.

Will Ferrell devrait incarner la figure emblématique du football dans un film intitulé « Madden ». Date limite communiquée vendredi. Le film devrait être réalisé par David O. Russell et bénéficie du soutien d’Amazon/MGM.

Le film, qui est basé sur un scénario de liste noire, devrait être basé sur la carrière post-entraîneur de Madden, selon Deadline. Madden est devenu une figure encore plus importante lorsqu’il a rejoint les rangs de la radiodiffusion, qui comprenait un passage de huit ans avec FOX. L’autre grand élément de la carrière de Madden après avoir été entraîneur des Raiders a été son implication avec EA Sports, devenant la figure de proue de la série « Madden NFL ».

Le copropriétaire des New York Giants, Steve Tisch, est répertorié comme l’un des producteurs du film avec trois autres personnes d’Escape Artists. Avec l’implication de Tisch, la NFL devrait « embrasser » le film, a rapporté Deadline.

On ne sait pas quand le film sortira. La production de nombreux films et émissions de télévision a été reportée en raison de la grève des scénaristes en cours.

Il y a eu quelques autres projets axés sur la vie de Madden qui ont été publiés ou qui ont été planifiés pour être racontés ces dernières années. En décembre 2021, FOX a publié un documentaire sur Madden intitulé « All Madden » qui racontait son parcours dans le football depuis son bref passage dans la NFL jusqu’à sa dernière saison en tant que diffuseur en 2008.

En février, Tom Brady et sa société de production, 199 Productions, ont annoncé qu’ils créaient une série biographique sur Madden et collaboraient avec d’autres sociétés de production avec la famille de Madden pour faire le spectacle.

Ferrell, 55 ans, est apparu dans sa juste part de films de sport au fil des ans, mettant en vedette dans « Talladega Nights », « Blades of Glory » et « Semi-Pro », entre autres films.

