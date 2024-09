Will Ferrell révèle que les co-stars de « SNL » pensaient qu’il n’était pas drôle et qu’il échouerait

Regardez qui aura le dernier mot.

Les co-stars de « Saturday Night Live » de Will Ferrell étaient sceptiques quant à ses capacités comiques lorsqu’il a rejoint pour la première fois la légendaire série de sketchs en 1995.

« J’essayais de connaître tout le monde et il y avait un groupe de personnes qui me regardaient et me disaient : nous ne comprenons pas ce que fait ce type. Il n’a pas l’air si drôle », se souvient l’homme aujourd’hui âgé de 57 ans dans le nouveau documentaire Netflix « Will & Harper ».

Le film, qui suit Ferrell et l’ancien scénariste en chef de « Saturday Night Live » Harper Steele lors d’un road trip à travers le pays, voit les amis de longue date se remémorer leur première semaine de travail.

Steele, qui a commencé la série la même semaine que Ferrell, a admis avoir également entendu dire que les membres de la distribution ne pensaient pas que le comédien était particulièrement impressionnant.

Will Ferrell est représenté dans le sketch « Always & Forever » de « Saturday Night Live », diffusé le 7 octobre 1995 – la deuxième semaine de Ferrell dans l’émission. Banque de photos NBCU/NBCUniversal via Getty Images

Will Ferrell s’exprime sur scène lors de la projection spéciale « Will & Harper » NY au Paris Theatre le 24 septembre 2024 à New York. Getty Images pour Netflix

« Cette première semaine, nous sommes descendus déjeuner et il y avait juste quelque chose entre nous deux où nous étions en quelque sorte sur la même longueur d’onde à bien des égards différents », a déclaré Steele. « Ils pensaient tous que Will Ferrell était un raté. Mais tu sais, je savais juste que Will n’était pas un raté.

« Vous étiez juste un ambassadeur pour que je vous dise : « Non, ne l’écartez pas. Il est en fait très drôle », a réfléchi Ferrell.

Ferrell est finalement devenu un favori du public et de ses collègues, restant sept ans dans la série à succès.

Les acteurs de « Saturday Night Live » de 1996 sont représentés : Chris Kattan, Darrell Hammond, Tracy Morgan, Will Ferrell, Jim Breuer, Cheri Oteri, Molly Shannon, Norm MacDonald, Tim Meadows, Ana Gasteyer. ©NBC/avec la permission d’Everett Collection

Will Ferrell et Harper Steele dans le documentaire Netflix 2024 « Will & Harper ». ©Netflix/Courtesy Everett Collection

Après son départ en 2002, il a joué dans des films à succès, dont « Elf » et « Anchorman : The Legend of Ron Burgundy ».

Steele, quant à lui, est resté chez « SNL » jusqu’en 2008.

Mais au cours des années qui ont suivi, les deux hommes ont continué à collaborer sur des comédies telles que « Eurovision Song Contest », « Casa de Mi Padre » et « A Deadly Adoption ».

John Goodman dans le rôle de Ted, Will Ferrell dans le rôle de Hank, Alec Baldwin dans le rôle du vendeur ivre lors du sketch « Bull & Bear » de l’édition du 12 décembre 1998 de « SNL ». Banque de photos NBCU/NBCUniversal via Getty Images

Tracy Morgan dans le rôle de Walt Dupree, Will Ferrell dans le rôle de Tom Bergeron, Cameron Diaz dans le rôle de Danika Sharpe lors du sketch « The New Hollywood Squares » le 26 septembre 1998. Banque de photos NBCU/NBCUniversal via Getty Images

« Si vous vous êtes déjà gratté la tête et vous êtes demandé : « Pourquoi Will Ferrell a-t-il fait ça ? il y a de fortes chances que ce soit avec Steele », dit Ferrell dans le nouveau documentaire, décrivant l’écrivain comme ayant un « sens de l’humour créatif et super étrange ».