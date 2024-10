Will Ferrell regrette une visite maladroite dans un restaurant du Texas après que sa co-star ait été huée pour un toast aux droits des trans

L’acteur Will Ferrell a déclaré qu’il regrettait sa visite dans un restaurant du Texas après que sa co-star trans, Harper Steele, ait reçu une réponse gênante de la part des convives.

Cela s’est produit pendant que Ferrell et Steele, un ancien scénariste en chef de « Saturday Night Live », tournaient leur nouveau documentaire Netflix, « Will & Harper », qui fait suite à leur road trip de 17 jours à travers le pays « pour créer des liens et réintroduire Harper dans le pays ». comme son vrai moi » après que Steele se soit révélée transgenre en 2022.

Ils ont reçu ce qu’ils ont décrit comme une réponse inattendue et inconfortable de la part des convives d’un restaurant du Texas après que Steele a mentionné que l’État n’avait pas fait assez pour les droits des trans, le New York Times a rapporté.

« Je viens de l’Iowa, mais je lèverai un verre à votre grand État du Texas », a déclaré Steele à un public réceptif de convives du Big Texan Steak Ranch à Amarillo, où Ferrell et Steele prévoyaient de tenter le célèbre 72- défi de steak d’une once.

« J’aimerais que vous fassiez davantage pour les droits des trans dans cet État », a ajouté Steele, ce qui a fait taire les acclamations et a suscité quelques gémissements de la part du public. Chron a signalé.

« Bravo au Texas et aux droits des trans, n’est-ce pas ? » Ferrell a ajouté. Le toast n’a pas été inclus dans le documentaire, mais Steele et Ferrell ont partagé leurs réponses immédiatement après.

« La pièce a commencé à me sembler très désagréable », a déclaré Steele dans le film. « J’avais un peu l’impression que ma transsexualité était exposée, je suppose, et tout d’un coup, cela ne m’a pas fait me sentir bien. »

« Le plus triste pour moi, c’est… j’ai juste l’impression… j’ai l’impression de t’avoir laissé tomber à ce moment-là », a déclaré Ferrell en réponse.

« Je n’avais pas vraiment compris à quel point cela allait être intense et je me sentais responsable de ne pas avoir correctement examiné la situation dans laquelle nous nous mettions », a déclaré Ferrell au New York Times. « C’était comme si ça allait être un endroit inoffensif où vous mangez un gros steak pendant un certain temps, puis vous entrez et il y a un millier de personnes assises dans cette pièce et je me suis dit : ‘Oh, pourquoi sommes-nous ici ?’ ?' »

Steele a décrit le sentiment d’être « exposé » à ce moment-là.

« Nous avons porté un petit toast, et j’ai dit quelque chose à propos de l’adoption d’une facture trans, et la salle a fait une sorte de renversement et un petit hué et une femme a crié: ‘Nous vous aimons toujours.’ Je déteste cette expression », a déclaré Steele. « Je pourrais mal interpréter complètement cette femme, mais c’est le sentiment que j’avais dans la pièce : le ‘encore’ est conditionnel. Vous m’aimez toujours quand j’abandonne enfin d’être trans et donne ma vie au Christ. Ils m’aiment toujours. même si je suis une sorte de pécheur ou quelque chose comme ça, j’ai ressenti ça.

« J’aurais aimé entrer et dire : ‘Non. Cela va être terrible. Allons-y' », a déclaré Ferrell en réponse. « Je ressentais des remords et de la culpabilité d’y être allé. »

Steele avait déjà critiqué le New York Times dans une interview avec L’Indépendant comme « généralement de gauche, mais aussi parfois très anti-trans. C’est étrange… »

« C’est pourquoi j’ai d’abord tendance à demander aux journalistes qui m’interviewent s’ils croient en moi », a ajouté Steele dans cette interview. « Est-ce qu’ils croient que j’existe ? Que je suis valide ? Parce que cela ne fait pas toujours partie de la conversation. J’aime commencer par là. Parce qu’il y a beaucoup de gens dans la communauté libérale qui n’arrivent pas à comprendre pendant longtemps. pour une raison ou une autre. »

Ferrell a également déclaré que la « transphobie » vient du fait que les gens « n’ont pas confiance » en eux-mêmes.

« Il y a de la haine là-bas », a déclaré Ferrell à The Independent. « C’est très réel et c’est très dangereux pour les personnes trans dans certaines situations. »

« C’est tellement étrange pour moi, parce qu’Harper est enfin… elle », a-t-il ajouté. « Elle est enfin celle qu’elle a toujours été censée être. Que vous puissiez ou non comprendre cela, pourquoi vous en soucieriez-vous si quelqu’un est heureux ? Pourquoi est-ce une menace pour vous ? Si la communauté trans est une menace pour vous, je pense cela vient du fait de ne pas être en confiance ou en sécurité avec soi-même. »

Lindsay Kornick de Fox News a contribué à ce rapport.