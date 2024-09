Will Ferrell regrette un sketch de SNL : « C’est quelque chose que je ne choisirais pas de faire maintenant »

Will Ferrell est devenu célèbre grâce à ses performances exceptionnelles dans Samedi soir en directoù il a joué des personnages excentriques, et certains d’entre eux Les citations les plus drôles de Ferrell sont les meilleurs de l’histoire de la série. L’acteur de cinéma éventuel, qui est a rapporté plus de 2 milliards de dollars au box-office sans apparaître dans le MCU a maintenant commencé à réfléchir à ses travaux antérieurs, en particulier à certains de ses SNL croquis. Bien que l’émission soit connue pour sa satire acérée et son humour avant-gardiste, Les nuits de Talladega La star admet qu’il y a un sketch qu’il ne rejouerait pas.

Le La maison de papa la star a récemment parlé à Le New York Times assis avec son ami et collaborateur de longue date, Harper Steele, pour réfléchir à leur époque de création de croquis pour Samedi soir en direct. Au cours de la conversation, Ferrell a évoqué des sketches spécifiques qui pourraient ne pas être aussi bien accueillis aujourd’hui, reconnaissant que tout ce qui se trouvait dans leurs premiers travaux n’avait pas bien vieilli. Après avoir partagé ses réflexions et lancé une blague, Steele a donné une réponse enjouée :

Will Ferrell:Je devrais revenir en arrière et revoir les émissions, mais je suis sûr qu’il y en aurait pas mal pour lesquelles vous regretteriez le choix. Je veux dire, d’une certaine manière, le casting – on vous a donné cette mission. Je vais donc blâmer les scénaristes.

Harper Steele:Ouais, il n’est pas du tout coupable. [Laughs.] J’ai écrit des choses sur Monica Lewinsky dont je n’étais pas fier. J’ai écrit de bonnes choses sur Britney Spears et d’autres dont je ne suis pas aussi fier. J’ai écrit des choses sur Clinton dont je n’étais pas fier. Je passe à autre chose. Je dois le faire.

L’intervieweur a ensuite souligné un personnage particulier de leur SNL jours qui semblent particulièrement dépassés. Et le Présentateur L’icône a ensuite exprimé son accord :

Intervieweur:Le personnage de Janet Reno frappe maintenant une fausse note.

Will Ferrell:C’est quelque chose que je ne choisirais pas de faire maintenant.

Votre mélange quotidien d’actualités sur le divertissement

Le croquis récurrent Soirée dansante de Janet Reno mettait en vedette Will Ferrell en travesti, parodiant le personnage dur et pragmatique de l’ancien procureur général. Ces croquis étaient incroyablement populaires à l’époque, mais le Zoolander L’interprète semble penser que l’idée de les interpréter aujourd’hui ne serait pas aussi bonne.

Harper Steele a également reconnu les problèmes liés à l’utilisation du drag pour un effet comique, tout en réfléchissant à sa propre approche de l’écriture de sketches et du travail sur scène. Elle a ajouté :

Cela me déprime un peu… Je comprends que le rire soit un rire de drag. C’est du genre : « Hé, regardez ce type en robe, c’est drôle. » Ce n’est absolument pas drôle. C’est absolument une façon dont nous devrions pouvoir vivre dans le monde. Cependant, avec les artistes et les acteurs, j’aime bien le sens du jeu.

Dans l’ensemble, le duo créatif souligne la façon dont la comédie évolue et comment la sensibilité culturelle croissante a influencé leur point de vue sur leur travail passé.

Harper Steele et Will Ferrell se sont rencontrés en tant qu’acteur et écrivain sur SNLqui est l’un des meilleurs sketches comiques et sont rapidement devenus des amis proches. Après 30 ans d’amitié, Steele a fait son coming out en tant que transgenre, un parcours désormais relaté dans le prochain documentaire acclamé par la critique Will et Harperdont la bande-annonce vous fera pleurer. Le film, acquis par Netflix après sa première au Sundance plus tôt cette année, capture le duo lors d’un road trip à travers l’Amérique. En chemin, ils se reconnectent et réfléchissent à leur lien tandis que Steele navigue dans la vie après la transition, offrant une exploration sincère de l’amitié et de la croissance personnelle.

Malgré les faux pas commis au cours de leur SNL Aujourd’hui, l’œuvre du duo parle d’elle-même. Leur ouverture à réexaminer leurs choix passés montre que même les humoristes emblématiques peuvent grandir et s’adapter, prouvant que l’introspection est toujours possible, peu importe à quel point vous êtes aimé.