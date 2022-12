Will Ferrell ramène le vieux sketch ‘SNL’ en jouant une cloche lors du premier concert live de son fils à San Diego

Will Ferrell a ajouté “plus de cloche” au premier concert live de son fils à San Diego le week-end dernier.

Le fils de Ferrell, Magnus, un musicien en herbe, a ouvert un groupe appelé Psychedelic Furs pour le concert-bénéfice de la bourse Cancer for College.

Magnus et le reste de son groupe ont été rejoints sur scène par son père, qui a joué de la cloche comme il l’a fait dans son sketch populaire “Saturday Night Live”.

Pendant le sketch, Ferrell a joué de la sonnaille dans un groupe. Christopher Walken était également dans le sketch et a joué un producteur de disques qui voulait “plus de sonnaille” du personnage de Ferrell.

RYAN REYNOLDS ET WILL FERRELL DANSENT À BOSTON DANS LA BANDE-ANNONCE DU NOUVEAU FILM DE VACANCES EN MUSIQUE « SPIRITED »

Magnus et son groupe ont joué trois chansons originales lors du concert, dont son single “Back in Place”, avec Ferrell à la cloche et une reprise de “Creep” de Radiohead, par Rolling Stone.

Magnus a partagé quelques moments de la nuit sur son compte Instagram, y compris deux photos de Ferrell jouant de la sonnaille sur scène.

Le compte Instagram du lieu du concert, Music Box, a également publié une vidéo montrant Ferrell dansant autour de la scène en jouant de la cloche.

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION MOBILE FOX NEWS AUJOURD’HUI

“Will Ferrell nous a donné plus de sonnaille le week-end dernier alors que nous organisions le Jam annuel des fêtes de @cancerforcollege ! Certains disent que vous pouvez encore en entendre les échos autour de la salle”, lit-on dans la légende.

Magnus a sorti quatre chansons à ce jour : « Hold My Hand », « Held You So », « Love Drunk » et « Back in Place ».