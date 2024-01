Will Ferrell partage la « transition » qu’il a vécue après que son meilleur ami soit devenu trans

Will Ferrell se lance dans un road trip à travers le pays avec un ami de longue date dans son nouveau film, mais les téléspectateurs qui s’attendent à une comédie entre amis pourraient être surpris – et émus – par le résultat final.

“Will & Harper”, dont la première a eu lieu lundi au Sundance Film Festival, a été présenté comme “un portrait intime de l’amitié, de la transition et de l’Amérique”. Le documentaire suit Ferrell alors qu’il renoue avec son ami de longue date Harper Steele, qui s’est réintroduit comme femme trans en 2022, alors qu’il voyageait de New York à Los Angeles.

Parler avec variété, Ferrell a reconnu qu’il n’avait « aucune connaissance » de la communauté trans lorsque Steele a commencé à vivre comme elle-même. Les deux hommes se sont rencontrés en tant que collaborateurs professionnels sur « Saturday Night Live », pour lequel Steele a écrit de 1995 à 2008.

“J’avais rencontré des personnes trans, mais je n’avais personnellement personne dans ma vie”, a déclaré l’acteur de “Barbie”. «C’était donc un tout nouveau territoire pour moi, c’est pourquoi je pense que ce film est si excitant pour nous de le diffuser dans le monde. C’est une chance [for] nous tous, membres de la communauté cis, pouvoir poser des questions et aussi simplement écouter et être là en tant qu’ami pour discuter de ce voyage.

Image ouverte modale Ferrell, à gauche, et Steele au Festival du film de Sundance 2023. “Will & Harper” a eu sa première mondiale lors du festival annuel du film. IndieWire via Getty Images

Réalisateur Josh Greenbaum a suivi Ferrell et Steele pendant 17 jours et a compilé plus de 250 heures de séquences pour « Will & Harper » avant de monter le documentaire jusqu’à une durée de diffusion appropriée.

Le film contient également une chanson de générique de fin écrite par Kristen Wiig, une autre vétéran de « SNL », qui, d’ailleurs, a travaillé avec Greenbaum sur la comédie de 2021 « Barb and Star Go to Vista Del Mar ».

«Pour moi, c’était une chance de faire une transition, d’une certaine manière – d’apprendre, de connaître mon amie encore plus qu’avant, de pouvoir poser ces questions que je pense que beaucoup de personnes cis se posent encore, pour moi d’avoir du mal devant la caméra à poser ces questions », Ferrell a déclaré dans une interview vidéo avec Deadline. “Et puis il y a quelques moments d’émotion où j’ai du mal à m’assurer de défendre mon ami dans des moments qui nous semblent tendus et où j’ai parfois l’impression d’échouer.”

Steele a fait écho à ces sentiments, qui a déclaré que sa participation à « Will & Harper » avait renforcé sa confiance dans une vie authentique.

“C’était seulement ma deuxième année de transition, et je pensais que cela m’aiderait à dissiper une partie de la nervosité qui l’entoure”, a-t-elle déclaré. a déclaré au Hollywood Reporter. “Se promener avec un gros bonnet comme Will allait m’être utile.”

Une date de sortie plus large pour « Will & Harper » n’a pas encore été annoncée. Le film a cependant déjà fait bonne impression auprès des critiques de Sundance, avec Kevin Fallon du Daily Beast écrit: “C’est incroyablement divertissant et émouvant comme seul un documentaire réalisé avec une intention aussi authentique et globale pourrait l’être.”