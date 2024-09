Will Ferrell parle du soutien de la communauté trans à « Will & Harper »

Lorsque les amis de longue date Will Ferrell et Harper Steele — un ancien scénariste en chef de Samedi soir en direct qui a fait son coming out en tant que femme trans en 2021 — a décidé de filmer son documentaire sur un road trip à travers le pays Will et Harpercela est arrivé après plusieurs mois de discussions sur la question de savoir s’ils devaient ouvrir leur vie privée devant la caméra.

« L’argument de vente ultime, je ne veux pas paraître politicien ou altruiste, mais il y a eu beaucoup de projets de loi trans, beaucoup de lois introduites, des lois dans tous les États, dans tout le pays et cela semble toujours un peu restrictif et peut-être un peu désastreux pour les personnes trans », a déclaré Steele. Le Hollywood Reporter lors de la première du film à Los Angeles jeudi. « Je ne sais pas si ce film va changer les cœurs et les esprits, mais il faut essayer de faire quelque chose de sa vie et nous avons pensé que cela pourrait être utile. »

Le couple est ami depuis 30 ans après avoir commencé à SNL La même semaine, il y a trois ans, Steele avait écrit un e-mail à Ferrell pour lui dire qu’elle était en train de se transformer pour vivre en tant que femme. Elle avait parcouru le pays en voiture pendant la majeure partie de sa vie d’adulte, alors les amies avaient décidé de faire un voyage de 16 jours de New York à Los Angeles ensemble pour traiter cette nouvelle étape de leur amitié.

« Harper adore faire ces voyages à travers le pays, elle en a fait des centaines, et depuis qu’elle a fait sa transition, elle n’en a fait aucun », a expliqué le réalisateur Josh Greenbaum. « Will s’en est rendu compte et elle regrettait un peu le fait qu’elle ne se sentait pas en sécurité, donc l’idée est vraiment née là-bas parce que Will a dit : « Pourquoi ne pas prendre l’avion pour New York et je serai à tes côtés pour ton premier voyage à travers le pays en tant qu’Harper. » »

Le documentaire a fait escale à Sundance, Telluride et TIFF au cours de cette année, et a reçu de nombreux éloges. La réaction de la communauté trans en particulier, a déclaré Ferrell, « nous a époustouflés. Nous sommes un peu dépassés. Au fond de nous, nous sommes des comédiens qui se détestent, alors voir ce film fonctionner à tant de niveaux et être si drôle et avoir autant de succès auprès des gens que nous aimons, aimons et respectons, c’est incroyable. »

Quant à son impact possible sur la communauté comique, qui n’a pas toujours été la plus tolérante envers les personnes transgenres, Steele a noté : « On ne peut pas contrôler la communauté comique… ce sera toujours la liberté pour tous et elle se battra toujours entre elle-même, comme c’est le cas depuis le tout début. » Greenbaum a ajouté : « La comédie est le reflet de la culture, et la culture évolue. Il faudra donc peut-être un moment pour que la comédie rattrape son retard, mais elle le fera. »

Sorti à cette époque politique, Greenbaum a également souligné qu’il espérait que le film sortirait les questions transgenres « hors du débat politique de bien des façons parce que c’est une histoire très humaine ; c’est l’histoire personnelle de deux amis et je pense qu’une partie du problème est que beaucoup de gens ne connaissent pas les personnes transgenres. On dit que 70 pour cent ou quelque chose comme ça ne connaissent pas les personnes transgenres, donc ce qu’ils obtiennent en termes d’informations vient des politiciens ou des médias. Au lieu de laisser ces médias contrôler l’histoire et le récit, laissons-nous raconter ces histoires. »

Il a poursuivi : « Si vous ne connaissez pas de personne trans et que vous regardez ce film, maintenant vous connaîtrez Harper et elle est la meilleure. »

Will et Harper commence à être diffusé sur Netflix le 27 septembre.