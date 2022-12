Will Ferrell parle de jouer les petits rôles pendant son passage dans “Saturday Night Live”

Will Ferrell s’est souvenu de l’époque de “SNL” et de sa volonté de sortir des projecteurs et d’assumer les petits rôles.

Ferrell a rejoint l’émission “Hot Ones” pour leur épisode de vacances, où il a parlé de son temps sur “Saturday Night Live”. Même si Ferrell a joué des rôles principaux pendant qu’il était dans la série, il avait également une attitude positive à l’égard des petits rôles qu’il jouait.

“J’ai adoré être sur Saturday Night Live, parce que c’était mon émission préférée, mais aussi faire partie d’un ensemble que j’adorais, et j’ai tenu à dire aux scénaristes : ‘Je m’en fiche, placez-moi dans un super-petite partie », parce que certains membres de la distribution se sont offusqués de cela, et j’ai juste fait un point pour dire:« Je livrerai une pizza dans une scène, vous savez, si vous avez besoin de quelqu’un »juste parce que c’est un soutien, mais c’est aussi juste une opportunité de potentiellement rire”, a déclaré Ferrell à l’animateur de “Hot Ones”, Sean Evans.

Ferrell a également été interrogé sur un moment où il a brisé le personnage en jouant dans l’émission en direct.

“Il y avait un personnage que j’avais fait sur ‘Weekend Update.’ Il souffrait d’une maladie appelée immodulation de la voix…”, a expliqué l’acteur.

“J’ai commencé à faire ce personnage, et les lunettes que je portais étaient tellement embuées que je ne pouvais pas voir les cartes aide-mémoire, et ça a commencé à me faire tellement rire que j’ai complètement craqué”, a déclaré Ferrell.

Ferrell a passé sept ans sur “SNL” après avoir rejoint le casting en 1995. Certains sketches populaires mettant en vedette Ferrell étaient “More Cowbell”, “Short Shorts for the USA” et “Spartan Cheerleader” parmi beaucoup d’autres. Il est retourné animer l’émission plusieurs fois depuis son départ.

Après sa course sur “SNL”, Ferrell a continué à jouer dans de nombreux films comiques, comme “Elf”, “Anchorman: The Legend of Ron Burgundy”, “Step Brothers” et “Daddy’s Home”. Ferrell a récemment joué dans le film de Noël “Spirited” avec Ryan Reynolds.