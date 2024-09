Will Ferrell n’utilisera plus jamais de drag pour « rire » dans « SNL »

Will Ferrell sur le fait d’être à nouveau drag

Will Ferrell ne semble pas envisager de devenir une drag-woman sur une Samedi soir en direct esquisser, ou même dans ce cas, faire rire les gens.

Dans une conversation avec son ami de longue date et ancien rédacteur en chef de Samedi soir en directHarper Steele, sur Le New York Times L’interview Dans son podcast, Ferrell a reconnu se sentir un peu désolé à propos du sketch « Les fantasmes de Janet Reno » de la saison 23 de l’émission de sketchs comiques.

Dans ce segment, Ferrell a joué le rôle-titre du procureur général travesti, déguisé en femme pour faire une apparition amusante.

« C’est quelque chose que je ne choisirais pas de faire maintenant », a déclaré Ferrell.

« Cela me déprime un peu », a ajouté Steele, qui a fait son coming out en tant que transgenre après 30 ans d’amitié avec Ferrell. « Je comprends que ce rire soit un rire de drag. C’est du genre : « Hé, regardez ce type en robe, c’est drôle. » Ce n’est absolument pas drôle. C’est absolument une façon dont nous devrions pouvoir vivre dans le monde. Cependant, avec les artistes et les acteurs, j’aime le sens du jeu. »

« C’est une question intéressante pour moi », a poursuivi Steele. « Est-ce que les homosexuels aiment « The Birdcage » ou non ? Robin Williams, du moins à notre connaissance, n’était pas un homme gay, et pourtant il a passé près de la moitié de sa carrière comique à jouer un homosexuel sifflant devant la caméra. Les gens trouvent-ils cela drôle ou simplement blessant ? J’ai entendu des hommes gays dire que c’était drôle et d’autres que c’était blessant. »

« Je suis une femme aux cheveux violets, mais je me demande si parfois nous ne gâchons pas la joie de jouer lorsque nous supprimons une partie de la gamme que les artistes, en particulier les comédiens, peuvent faire », a-t-elle ajouté.