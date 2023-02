Will Ferrell joue dans la publicité du Super Bowl de GM x Netflix pour les véhicules électriques – Hollywood Life Un site d’actualité internationale

Voir la galerie





Crédit d’image : General Motors/Netflix

Will Ferrel a un flash d’information au début de la publicité conjointe de GM et Netflix pour le Super Bowl LVII. “General Motors passe à l’électrique et Netflix s’y joint en incluant plus de véhicules électriques [electric vehicles] dans leurs films et émissions », le Présentateur dit l’étoile. Mais il n’est pas à San Diego au début du spot. Il est à Las Vegas, plus précisément sur le tournage du film Netflix original Armée des morts. Après tout, Will pense que si vous allez affronter une légion de zombies, “pourquoi ne pas vous faire envahir dans un EV?”

À partir de là, Will est “volontairement kidnappé” pour Jeu de calmar et lance une visite de la bibliothèque Netflix. Cependant, Will dit que le géant du streaming n’interjectera pas de véhicules électriques s’ils ne correspondent pas. Dans des situations comme avec Vanessa Lachey depuis L’amour est aveugle? Bien sûr? Mais dans les années 1980, en face Priah Ferguson depuis Choses étranges? Non. Bridgerton? Non. «Mais, n’importe où ailleurs qui a du sens? Pourquoi ne pas rendre plus de ces voitures électriques ? » réfléchit Will. “C’est le moins que tu puisses faire.”

Dans la publicité prolongée, Will interagit davantage avec les anciens de Netflix, y compris Jonathan Van Ness et Antoni Porowski depuis Oeil bizarre. Cela permet également aux téléspectateurs de voir la gamme de véhicules électriques de GM, notamment le MC HUMMER EV, le GMC Sierra EV Denali, le Cadillac LYRIQ, le Chevrolet Silverado EV et le Chevrolet Blazer EV. De plus, les fans apprennent le nom du zombie qui a infecté Will : c’est Gordon, comme dans Gordon Tarpley, l’acteur / artiste professionnel et personnalité IG qui a mordu Will.

“Juste le teaser… Super excité de voir toute la publicité @generalmotors le week-end prochain !” Gordon a partagé sur IG un jour avant la publication de l’annonce complète. “C’était tellement amusant d’en faire partie. Un grand merci à @justin.raleigh et @fracturedfxinc pour avoir jeté mon nom dans le pot et à @jkelmakeup pour m’avoir rendu si jolie ce jour-là !

“Chez Netflix, nous créons des émissions et des films qui peuvent influencer la culture et susciter des conversations significatives”, a déclaré Marianne Lee, directeur marketing de Netflix, dans une situation pré-Netflix. “Des tendances de danse TikTok inspirées par Mercredi à des discussions réfléchies sur le changement climatique avec Ne lève pas les yeux, nous savons que le divertissement peut stimuler les fans et inspirer des relations. GM est un chef de file culturel dans l’industrie automobile, et nous sommes fiers de nous associer à eux dans leurs efforts en amplifiant la présence des véhicules électriques dans nos émissions et nos films. »

En plus de l’augmentation des VE à l’écran, Netflix prendra des mesures «pour devenir plus durable derrière la caméra au sein de ses productions en optimisant la consommation d’énergie, puis en l’électrifiant et en décarbonant le reste. Pour en savoir plus, visitez : Sustainability.Netflix.com.

