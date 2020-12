Will Ferrell a partagé sa frustration que les fans de son dernier film, Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga, aient complètement raté une blague sur son film emblématique Elf.

Le comédien américain de 53 ans incarne Lars Erickssong dans le film de 2020 qui grogne l’Eurovision – et a déjà joué Buddy l’elfe de Noël dans le film de 2003, Elf.

L’une des plus grandes blagues sur son film Eurovision – que Will a co-écrit – implique des elfes mythiques d’Islande aidant son personnage dans une scène dramatique clé.

S’ouvrant sur son film à Variety, Will a tout expliqué.

Répondant à une question sur les Elfes dans le film Eurovision, il a dit: «Vous savez ce qui est drôle? Personne n’a eu le sous-texte à cela.

«Nous essayions de parler de la façon dont Lars a des problèmes avec les elfes et les elfes sont stupides et nous avons pensé: ‘Cela va faire rire si drôle à cause de Buddy the Elf.’

Will a poursuivi: «C’était censé être une blague si évidente que nous devrions avoir mon personnage à détester tout ce qui concerne les elfes, et j’ai joué dans ‘Elf’. Et c’est juste en quelque sorte passé.

Bien qu’Elf soit aimé de beaucoup, le film Eurovision de Will a divisé les fans et les critiques et est actuellement nominé pour un Grammy Award – tout en étant également répertorié sur les listes du « pire film de l’année ».

Cependant, Will a également exprimé sa joie de voir la bande originale du film Netflix nominé aux Grammy Awards.

Il a déclaré à Variety: «nous voulions rendre hommage au camp de l’Eurovision et au style, mais en même temps, nous voulions vraiment que ce soit aussi une lettre d’amour pour le concours.

«Il y a un art dans la création de ce genre de musique et donc voir ce que l’on reconnaît est génial.»