Will Ferrell fait la fête à la fraternité de l’USC, DJ pendant le week-end en famille

Will Ferrell était le « présentateur » du Family Weekend à l’Université de Californie du Sud, passant à une fête de fraternité et jouant le rôle de DJ.

Des vidéos sur les réseaux sociaux sont devenues virales, montrant l’ancienne star de « Saturday Night Live » derrière la cabine du DJ lors d’une soirée Sigma Alpha Mu, portant un survêtement noir, une casquette de baseball à l’envers, des lunettes de soleil et des écouteurs alors qu’il jouait au rythme de la musique.

Le fils aîné de Ferrell, Magnus, est étudiant en deuxième année à l’USC et aspirant à devenir musicien. Ferrell est diplômé de l’institution en 1990.

OÙ FERRELL A-T-IL COMMENCÉ? LES DÉBUTS ET AMIS DE L’ACTEUR ‘SATURDAY NIGHT LIVE’ À HOLLYWOOD

Dans un vidéo partagée sur les réseaux sociaux, on peut voir Ferrell commander la scène, frappant dans sa main au-dessus de sa tête tandis que « Eye of the Tiger » de Survivor retentit devant la foule. Entouré de jeunes, Ferrell semble tout droit sorti de son film « Old School », s’inspirant de son personnage Frank the Tank.

Une autre vidéo montre Ferrell se balançant et se cognant le poing pendant que le tube explicite de Kanye West et Jay-Z « N—-s in Paris » joue.

Ferrell, 56 ans, partage deux autres fils avec sa femme Viveca, avec qui il est marié depuis 2000.

Selon L’Instagram vérifié de Magnus page, il sort de la nouvelle musique le 15 octobre et organise une soirée de sortie au Vermont Hollywood pour célébrer. Deacon, le fils de Reese Witherspoon, qui est également musicien, fera une apparition.

Les représentants de Ferrell n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

L’acteur de « Elf » n’était pas le seul parent célèbre présent sur le campus ce week-end.

Vanessa Bryant, l’épouse de feu Kobe Bryant, s’est présentée pour soutenir sa fille Natalia pendant le week-end de plusieurs jours.

Bryant a partagé plusieurs photos de la sortie sur les réseaux sociaux, écrivant dans un post sur Instagram, « Fight On ».

Elle et Natalia ont également assisté à un match de football passionnant des USC Trojans. L’USC a battu de peu l’Arizona 43-41 en prolongation.