Will Ferrell et Ryan Reynolds s’affrontent dans la bande-annonce de “Spirited”

Est-ce que Ferrell contre Ryan Reynolds ?? Oui!

Apple Original Films nous offre notre premier cadeau de la saison des fêtes avec la comédie musicale “Spirited” mettant en vedette Will Ferrel, Ryan Reynoldset Octavia Spencer–oh oui, c’est éclairé comme un sapin de Noël !

Chaque veille de Noël, le fantôme du cadeau de Noël (Will Ferrell) sélectionne une âme sombre à réformer par la visite de trois esprits. Mais cette saison, il a choisi le mauvais Scrooge.

Clint Briggs (Ryan Reynolds) renverse les rôles de son hôte fantomatique jusqu’à ce que Present se retrouve à réexaminer son propre passé, présent et futur.

“Pour la première fois, ‘A Christmas Carol’ est raconté du point de vue des fantômes dans cette version musicale hilarante du conte classique de Dickens.

Regardez la bande-annonce de Holly Jolly ci-dessous:

Réalisé par Sean Ander (“Daddy’s Home”), ce récit moderne est un régal de vacances sucré et épicé écrit par Sean Ander et Jean Morris avec des chansons originales d’oscarisés Benj Pasek et Justin-Paul (« La La Land ») et des numéros de production chorégraphiés par Chloé Arnold (“Le Late Late Show avec James Corden”).

“Je ne prétends pas, avant cela, pendant ou après, être un chanteur ou un danseur compétent”, a déclaré Reynolds à propos de son expérience “énervante” de filmer la comédie musicale dans un entretien avec Empire. “J’ai l’habitude d’être sur un plateau de tournage et d’être en mesure de le comprendre sur le moment. Ce n’est pas le cas avec un film comme celui-ci. Vous devez vivre, manger, respirer et dormir cette routine. C’était excitant, énervant et terrifiant. En fait, j’avais tellement peur de boucler la boucle, de revenir au courage. Je ne pense pas que je le referais. Mais j’ai vraiment adoré ça.”

« Spirited » sera présenté en salles le 11 novembre et dans le monde sur Apple TV+ le 18 novembre 2022.