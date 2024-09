Will Ferrell et Harper Steele partent pour un voyage d’amour, d’honnêteté et d’alliance

Si vous ne regardez qu’un seul documentaire cette année, que ce soit celui-ci. Incroyablement sincère, honnête et drôle, celui de Josh Greenbaum Will et Harper sur Netflix met l’amitié au centre d’un road trip pour Will Ferrell et son ancien Samedi soir en direct (SNL) le rédacteur en chef Harper Steele.

À l’âge de 61 ans, Steele a envoyé un e-mail à ses amis, dont Ferrell, se révélant être une femme trans. Même si Ferrell n’a pas tardé à répondre en exprimant son amour et son soutien, comme il le dit dans le documentaire, il avait beaucoup de questions à poser à Steele. Et elle en avait beaucoup pour lui.

(De gauche à droite) Will Ferrell et Harper Steele dans Will & Harper (Netflix)

De quoi parle « Will et Harper » ?

Tout au long de sa vie, Steele a conduit et fait du stop partout aux États-Unis. Sachant cela, Ferrell a eu l’idée de faire ensemble un de ces road trips à travers le pays.

« J’aime [America] tellement », dit Steele dans Will et Harper. « Je ne sais juste pas s’il m’aime en retour en ce moment. »

En conduisant de New York à la Californie, nous faisons ce road trip avec les collaborateurs fréquents alors qu’ils s’ouvrent les uns aux autres comme ils ne l’ont jamais fait auparavant.

Bien qu’une grande partie du film parle de cette amitié entre Ferrell et Steele, cela permet également à Steele de faire l’expérience de conduire à travers les États-Unis et de se rendre dans des petites villes en tant que femme trans, exprimant à ses amis et à sa famille avant un voyage que la sécurité est plus une préoccupation. pour elle.

D’un match de basket à Indianapolis, au karaoké à Peoria, dans l’Illinois, en passant par une course de stock car dans l’Oklahoma et un steakhouse à Amarillo, au Texas, c’est une riche aventure pour ces deux amis.

(De gauche à droite) Harper Steele et Will Ferrell dans Will & Harper (Netflix)

Honnêteté, amour et amitié

L’amitié entre Ferrell et Steele est au cœur de cette histoire, le public étant rapidement plongé dans le flux de leur dynamique, commençant souvent par une blague. Mais ils deviennent également très émotifs et vulnérables les uns envers les autres.

Vous pouvez dire qu’ils sont incroyablement synchronisés sur le plan comique et c’est vraiment un cadeau de passer autant de temps avec deux personnes qui parlent vraiment le même langage comique.

Même si vous êtes un fan de Ferrell depuis longtemps, Will et Harper montre un côté plus sérieux que beaucoup associent à la star. Il y a de la beauté dans la façon dont le documentaire montre Ferrell écoutant simplement Steele, essayant d’être un allié, et chacun d’eux parvenant à un lieu d’amitié évolué les uns avec les autres.

Bien entendu, la renommée de Ferrell joue un rôle important dans cette histoire. À certains égards, Steele communique que cela la met plus à l’aise de l’avoir à ses côtés, de l’attendre devant un bar. Mais d’autres fois, l’attention qui leur était accordée était très différente.

Lorsqu’ils entrent dans un steakhouse du Texas et que Ferrell porte un costume de Sherlock Holmes, prêt à participer à un concours de dégustation de steak, ils attirent beaucoup l’attention. Dans ce cas, cela a donné lieu à plusieurs commentaires transphobes publiés en ligne à propos de leur visite. Mais Will et Harper montre également Ferrell en train de s’effondrer, disant qu’il a l’impression d’avoir laissé tomber son ami à ce moment-là. C’est une représentation brute de Ferrell naviguant dans une alliance et de ce à quoi cela devrait ressembler, avec son amour pour Steele comme guide.

Du côté de Harper, elle s’ouvre à Ferrell sur son expérience de femme trans dans la soixantaine, de la douleur à la joie alors qu’elle expérimente le monde comme elle-même authentique.

Bien sûr, voyager à travers les États-Unis avec Ferrell et une équipe de tournage est loin d’être une expérience « normale », mais en Will et Harper c’est l’honnêteté et l’amour que nous voyons à l’écran, tant de la part de Ferrell que de Steele, qui rendent ce documentaire particulièrement percutant. C’est une histoire d’espoir, de compassion et de compréhension qui doit certainement être vue et partagée.