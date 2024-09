Will Ferrell dit que certains pairs de « SNL » ne le trouvaient pas drôle

Tout classement de Samedi soir en directLes acteurs les plus mémorables de sont incomplets sans le nom de Will Ferrell, mais l’homme qui nous a donné « More Cowbell » révèle que certains de ses pairs étaient sceptiques quant à ses talents de comédien.

« J’essayais de connaître tout le monde et il y avait un groupe de personnes qui me regardaient et me disaient : on ne comprend pas ce que fait ce type. Il n’a pas l’air si drôle », a-t-il déclaré. Présentateur la star se souvient de sa première semaine à l’émission de sketchs de NBC dans le documentaire Netflix Will et Harper (sorti maintenant).

Le nouveau doc ​​voit Ferrell et son ancien SNL Le rédacteur en chef Harper Steele se lance dans un road trip à travers le pays après que Steele se révèle être une femme trans. Les amis de longue date se sont rencontrés à SNL quand ils ont commencé la même semaine en 1995. Avant de prendre la route dans le documentaire, ils sont retournés dans leur ancien terrain de jeu à 30 Rock pour se remémorer leur passé et comment ils se sont instantanément attirés l’un vers l’autre.

Will Ferrell et Harper Steele dans « Will & Harper ».

« La première semaine, nous sommes descendus déjeuner et il y avait quelque chose entre nous deux qui nous faisait un peu sur la même longueur d’onde à bien des égards », a déclaré Steele, confirmant également les soupçons de Ferrell quant aux perceptions de leurs pairs. « Ils pensaient tous que Will Ferrell était un raté. Mais vous savez, je savais juste que Will n’était pas un raté », a déclaré Steele, qui a écrit des sketchs tels que « Oups, I Crapped My Pants » et le récurrent de Tim Meadows « The Série Ladies Man ».

« Vous étiez juste un ambassadeur pour que je vous dise : ‘Non, ne l’écartez pas. Il est en fait vraiment très drôle' », a déclaré le Elfe a dit la star à propos de son vieux copain.

Renvoyant la faveur des décennies plus tard, Ferrell a servi d’ambassadeur de Steele dans le film alors qu’ils s’arrêtaient dans des villes à travers les États-Unis où l’auteur de comédie a hésité à revenir depuis sa transition à l’âge de 61 ans. Demi-frères L’acteur a utilisé sa renommée pour aider à briser la glace avec des inconnus dans des situations tendues tout au long de leur voyage, au cours de laquelle les amis ont également eu des discussions chargées d’émotions – avec Ferrell tâtonnant parfois malgré ses bonnes intentions – alors qu’ils faisaient à nouveau connaissance maintenant que Steele vit comme elle-même. .

« Nous nous sommes côtoyés dans de nombreuses circonstances très étranges », a noté Steele lors de leur visite à SNLavant de discuter de son passé créatif et de faire référence à son nom mort – ce qui, comme elle l’a admis dans le document, est douloureux d’entendre les autres l’utiliser. « Toute ma carrière d’écrivain, toute ma vie créative, j’ai joué le rôle d’un personnage nommé Andrew. C’est du moins comme ça que je le vois. Et donc faire mon coming-out à mes amis a été particulièrement difficile et je ne peux vraiment pas dire s’ils pensent que je Je suis Harper. Je pense qu’ils pourraient penser que je suis toujours Andrew et que maintenant je porte des robes.

Sketch ‘More Cowbell’ sur ‘SNL’.

Mary Ellen Matthews/Banque de photos NBC/NBCU/Getty Images



Après les sept saisons de Ferrell à SNLlui et Steele ont continué à collaborer sur des projets, notamment Concours Eurovision de la chanson, Casa de Mi Padre, Le butin de Babylone, Une adoption mortelle, et la série de sketchs HBO Cadeaux drôles ou mourir, entre autres. Comme le Vieille école L’acteur a noté en haut du documentaire : « Si vous vous êtes déjà gratté la tête et avez dit : ‘Pourquoi Will Ferrell a-t-il fait ça ?’ il y a de fortes chances », c’était en partenariat avec Steele, qu’il a décrit comme ayant un « sens de l’humour super étrange et créatif ».

Autre Samedi soir en direct anciens qui apparaissent dans Will et Harper incluent Fred Armisen, Tina Fey, Will Forte, Colin Jost, Tim Meadows, Seth Meyers, Tracy Morgan, Paula Pell, Molly Shannon, Kristen Wiig et le créateur de la série Lorne Michaels.

Will et Harper est maintenant diffusé sur Netflix.