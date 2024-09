Will Ferrell discute de la transphobie avant la sortie du documentaire

Will Ferrell a expliqué pourquoi il pense que la transphobie persiste dans le monde, reconnaissant qu ‘«il y a beaucoup de haine là-bas» à l’égard des personnes trans.

« C’est très réel et c’est très dangereux pour les personnes trans dans certaines situations », a déclaré l’acteur. dit L’Indépendant dans une interview publiée mercredi. Les commentaires de Ferrell interviennent quelques jours avant la sortie par Netflix de Will et Harper, le documentaire qui suit un road trip avec Ferrell et son meilleur ami Harper Steele, ancien scénariste en chef de Samedi soir en direct qui s’est révélé transgenre.

«Mais je ne sais pas pourquoi les personnes trans sont censées me menacer en tant qu’homme cis. Je ne sais pas pourquoi Harper me menace », a déclaré Ferrell. « C’est tellement étrange pour moi, parce que Harper est enfin… son. Elle est enfin celle qu’elle a toujours été censée être. Que vous puissiez ou non comprendre cela, pourquoi vous en soucieriez-vous si quelqu’un est heureux ? Pourquoi est-ce que cela vous menace ? Si la communauté trans est une menace pour vous, je pense que cela vient du fait que vous n’êtes pas en confiance ou en sécurité avec vous-même.

Quant à savoir pourquoi Ferrell croit que la transphobie existe en premier lieu, il a déclaré au média : « Je pense que nous avons peur de ce que nous ne connaissons pas. »

« Et si nous partions ensemble en road trip, lui donnant la chance d’aller dans un bar de cow-boy ou dans tout autre endroit qui lui manque, et que je puisse être à ses côtés et lui apporter mon soutien en tant qu’ami ? » Ferrell a expliqué à Netflix le concept du nouveau documentaire. « En même temps, cela nous donnerait une chance de nous reconnecter et de comprendre ce que cette transition signifie pour notre relation. »

Steele a déclaré que le documentaire était une chance de découvrir la vie de personne trans en dehors des bulles plus libérales où les personnes trans sont plus facilement acceptées. «J’aime tout le pays. C’est mon pays et je voulais m’y sentir un peu plus en sécurité », a-t-elle déclaré. « Et je pensais que traverser le pays avec Will Ferrell m’aiderait. »

Dans une revue pour Pierre roulante plus tôt cette année, David Fear a écrit que «Will et Harper C’est, en son cœur, le portrait d’une amitié et comment les principes fondamentaux d’un lien profond et durable ne changent pas même lorsque les personnes qui la composent changent.

Il a ajouté : « Cela vaut à lui seul le déplacement. »