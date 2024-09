Will Ferrell dénonce l’absurdité de la transphobie

« Pourquoi la transphobie existe-t-elle ? » est une vaste question avec de nombreuses réponses encore plus vastes et multiformes. Une de ces réponses a été récemment fournie par le comédien et acteur Will Ferrell dans un nouveau entretien avecL’Indépendant.

« Que vous puissiez ou non comprendre cela, pourquoi vous en soucieriez-vous si quelqu’un est heureux ? Pourquoi cela vous menace-t-il ? Si la communauté trans est une menace pour vous, je pense que cela vient du fait que vous n’êtes pas en confiance ou en sécurité avec vous-même. .» Période!

L’entretien a eu lieu avec Ferrell et Harper Steele, son ancien Samedi soir en directcollaborateur et ami proche depuis 30 ans. Steele est devenue trans en 2022, après quoi elle et Ferrell ont décidé de faire un road trip à travers le pays ensemble. Le couple était accompagné du cinéaste Josh Greenbaumqui a transformé le voyage en un nouveau film documentaire Will et Harper. Après des débuts sensationnels à Sundance plus tôt cette année, le film a été repris par Netflix, où il est désormais disponible en streaming à partir d’aujourd’hui.

Donc une question comme : « Pourquoi la transphobie existe-t-elle ? est celui auquel Ferrell a beaucoup réfléchi ces derniers temps. Il a répondu : « Je pense que nous craignons ce que nous ne connaissons pas. »

C’est une excellente réponse. Cela me rappelle Harvey Milk’s Discours pour la Journée de la liberté gay de 1978, livré moins d’un an avant son assassinat. Dans son discours, Milk a appelé la communauté LGBTQ+ à : « Faites votre coming-out à vos voisins, à vos collègues, aux personnes qui travaillent là où vous mangez et faites vos courses. Ne faites votre coming-out qu’aux personnes que vous connaissez et qui vous connaissent. Ne pas le faire n’importe qui d’autre. Mais une fois pour toutes, brisez les mythes, détruisez les mensonges et les distorsions.

Désormais, Ferrell appelle ses compatriotes cis à faire le travail pour se connecter et défendre la communauté trans. Ferrell a rappelé que lorsque Steele s’est adressé à lui et à d’autres amis proches par e-mail en 2022, un e-mail qui commençait par une ligne d’objet vraiment emblématique, « En voici un bizarre ». Ferrell a déclaré : « Nous avons tous été extrêmement solidaires et avons exprimé notre amour, mais cela a en quelque sorte ouvert la voie à des questions telles que : « Comment pouvons-nous vous aider ? Qu’avez-vous besoin de nous ?' » Steele a répondu : « Je vous demande simplement, en tant qu’ami, de me défendre. Faites de votre mieux, si je suis malgenré, parlez en mon nom, c’est tout ce que je demande. » C’est exactement ce que Ferrell a fait. Au cours de leur voyage, Ferrell a constaté à quel point les choses ont changé de jour en jour pour Steele et les femmes trans comme elle. « La haine est là-bas », a-t-il déclaré. Pourtant, son amour et son soutien envers Steele ne font que croître. « C’est très réel et c’est très dangereux pour les personnes trans dans certaines situations. Mais je ne sais pas pourquoi les personnes trans sont censées me menacer en tant qu’homme cis. Je ne sais pas pourquoi Harper me menace.