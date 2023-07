Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock/Splashnews

Will Ferrel a été chatouillé de rose le 12 juillet lorsqu’il a assisté à la première à Londres de de Greta Gerwig Barbie film. Will, 55 ans, n’était pas seul, car il a amené toute la famille à l’événement à Leicester Square. L’épouse de Will, actrice et productrice Viveca Paulinle rejoignit avec leurs trois fils, Magnus, Mattias, et Axel Ferrel. Magnus, 19 ans, se tenait fièrement dans son costume bleu foncé – une palette de couleurs partagée par Axel, 13 ans, et Viveca, 54 ans, qui portaient tous deux des tenues bleues. Mattias, 16 ans, a opté pour un costume violet foncé, plus conforme à ce que portait son père.

Devant Barbie s’ouvrant dans le monde entier, la portée du rôle de Will dans le film n’est pas claire. Dans les bandes-annonces, il incarne un PDG de Mattel, la société de jouets responsable de la poupée éponyme. Il comprend apparemment comment Barbie (Margot Robbie) ne devrait pas être dans le « monde réel » après qu’elle et Ken (Ryan Gosling) se retrouvent en quelque sorte hors de leur paradis plastique et dans notre royaume.

Plus à propos Will Ferrel

Le rôle de PDG est basé sur Ynon Kreiz, l’actuel PDG de Mattel qui a désigné Margot Robbie pour jouer le personnage principal, par Insider. Il a rejoint Mattel après avoir dirigé Maker Studios (le réseau de création de contenu acquis par Disney en 2014 et qui abritait autrefois des chaînes YouTube comme Epic Rap Battles of History, Wonder Quest, et plus.) Avant cela, Kriez a travaillé chez Endemol Group, qui possède des émissions de télé-réalité comme Grand frère et Accord ou pas d’accord.

Lorsqu’on lui a demandé si Will Ferrell était exagéré et extravagant, Kriez était d’accord avec cela. Il a donné à Gerwig la liberté de se moquer de lui et de la marque Barbie, en particulier de la façon dont elle a connu des moments difficiles au cours des dernières années. « Nous apprécions l’autodérision et nous sommes heureux de jouer le jeu », a-t-il déclaré. Bloomberg.

Dua Lipa, Alexandra Shipp, Ritu Arya, Nicola Coughlan, Emma Mackey, Hari Nefet Sharon Rooney sont également dans le film, chacun jouant une Barbie différente. Simu Liu, Kingsley Ben Adir, Scott Evans, et Scuti Gatwa sont différents Kens.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





La co-vedette de Will, Margot Robbie, a poursuivi sa tendance à s’habiller avec des tenues directement inspirées de la propre garde-robe de Barbie. Pour la première à Londres, elle portait un rose personnalisé Vivienne Westwood robe avec une rosette à la hanche, juste à l’endroit où une longue traîne coulait derrière. La robe comprenait un col à volants et des gants d’opéra. Le look est venu de la Barbie « Enchanted Evening » des années 1960, une poupée recherchée sur eBay et d’autres marchés secondaires.

Lien connexe En rapport: Film « Barbie » de Margot Robbie : la bande-annonce principale, la bande originale et d’autres mises à jour

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.