Will et Kate partagent une nouvelle photo d’anniversaire

Joyeux anniversaire, princesse Charlotte!

En l’honneur de la fille du prince William et de la duchesse Kate qui a eu 6 ans dimanche, Buckingham Palace a publié samedi une nouvelle photo de la jeune princesse, prise ce week-end à Norfolk, en Angleterre, par sa mère.

La photo montre une Charlotte souriante dans une robe boutonnée à fleurs bleue avec un col Claudine, ses longs cheveux lâches. Elle regarde directement la caméra de Kate.

Charlotte Elizabeth Diana est l’enfant du milieu et la fille unique du prince William et de la duchesse Kate. Son jeune frère, le prince Louis, a eu 3 ans le 23 avril et son frère aîné, le prince George, a eu 8 ans le 22 juillet.

Le duc et la duchesse de Cambridge ont publié chaque année des photos de leurs enfants à l’occasion de leur anniversaire, une tradition qui a commencé avec leur premier-né, le prince George. En règle générale, Kate prend les photos des enfants.

Les fans royaux n’ont pas souvent l’occasion de voir des photos des enfants de Cambridge en dehors de leurs anniversaires, de Noël et d’autres événements importants, mais les admirateurs ont aperçu plus de petits membres de la famille royale ces derniers temps.

Le compte Instagram officiel de la famille royale britannique a partagé une photo rare du prince Philip, décédé à 99 ans le mois dernier, et de la reine Elizabeth II avec sept de leurs 10 arrière-petits-enfants, dont les enfants de Cambridge.

Selon la légende, la photo a été prise par la duchesse Kate en 2018 au château de Balmoral en Écosse.

En mars, le compte Instagram officiel @KensingtonRoyal a également partagé des photos de cartes décorées à la main de George, Charlotte et Louis pour « Granny Diana » le jour de la fête des mères au Royaume-Uni. : « Je pense à toi le jour de la fête des mères. Je t’aime beaucoup. Papa te manque. »

En tant que fille d’un héritier direct du trône (le prince William est deuxième en ligne, le prince Charles est le premier en ligne), Charlotte a reçu le titre de princesse à la naissance par la reine. Elle est quatrième sur le trône derrière le frère George.

Lors de ses quelques apparitions publiques, Charlotte s’est révélée être une enfant effrontée – elle a tiré la langue aux photographes lors d’une course de yacht d’été en 2019 – et a très tôt pris le coup de la vague royale.

Contribution: Cydney Henderson, Maria Puente et Kim Willis

