Will et Jada Pinkett Smith sont-ils toujours ensemble ? À l’intérieur de leur mariage – Hollywood Life

Jada Pinkett Smith a lancé plusieurs bombes sur son mariage avec Will Smith tout en faisant la promotion de ses prochains mémoires, Digne. Dans son livre, le Voyage entre filles L’actrice a révélé qu’ils s’étaient séparés en 2016, mais qu’ils étaient restés légalement mariés. Cela signifie-t-il qu’ils sont toujours ensemble aujourd’hui ? Lisez la suite pour savoir si Jada et Will se sont réconciliés et sont toujours mariés.

Will et Jada Pinkett Smith sont-ils toujours ensemble maintenant ?

Il semble que le couple soit toujours ensemble, comme Jada l’a révélé lors d’une convention à New York qu’elle et Will avaient fait un « travail en profondeur » sur leur mariage, selon Variété.

« Après les Oscars, c’est à ce moment-là que nous avons travaillé ensemble en profondeur », a déclaré le Déclenchez-le » a noté l’actrice, faisant référence à la « gifle » de Will contre Chris Roche en 2022. « Je me disais : « Je roule avec toi. Je ne suis pas venu ici en tant que votre épouse, mais je pars d’ici en tant qu’épouse parce que nous avons une tempête à laquelle nous allons devoir faire face ensemble. Je ne vais pas te quitter.’

Cependant, l’ancien Discussion à la table rouge co-animatrice avait déjà déclenché une controverse majeure lorsqu’elle a avoué qu’elle et le Aladdin L’actrice vivait des « vies séparées » depuis plusieurs années lors de son interview sur NBC News en octobre 2023.

Pourquoi Will et Jada Pinkett Smith se sont-ils séparés ?

Au cours de son interview sur NBC, Jada a apparemment fait allusion à la raison de sa séparation avec Will. Elle a noté qu’ils étaient devenus « épuisés d’essayer » de travailler sur leur relation, ajoutant: « Je pense que nous étions tous les deux encore coincés dans notre fantasme de ce que nous pensions que l’autre personne devrait être. »

En réponse aux affirmations de sa femme, Will a répondu à Le New York Times dans un commentaire, dans lequel il semble assumer la responsabilité de leur éloignement. « Lorsque vous avez été avec quelqu’un pendant plus de la moitié de votre vie, une sorte de cécité émotionnelle s’installe et vous pouvez très facilement perdre votre sensibilité à ses nuances cachées et à ses beautés subtiles », explique le professeur. Prince de Bel-Air frais a admis la star.

Quant à la chronologie de leur séparation, Jada a fait la lumière sur la façon dont cela s’est produit lors de son apparition le 16 octobre sur Jay ShettyLe podcast de, «On Purpose with Jay Shetty».

« Will a décidé qu’il voulait venir avec [me]et nous allions ensuite dire au monde : ‘Hé, nous n’avons pas été ensemble et cela s’est produit à ce moment-là' », a avoué Jada, faisant référence à un épisode de 2020 de Discussion à la table rouge. « Il n’était pas prêt à ce que le monde le sache. Je devais respecter cela. Eh bien, je n’étais pas obligé de le faire, mais je le voulais.

Pourquoi Jada « ne peut pas divorcer » Will Smith

Jada a eu la chance d’écouter une lettre de Will. Le Émancipation l’acteur a écrit la note à sa femme en réponse à Digneet l’animateur du podcast Jay l’a lu à haute voix pour elle lors de son entretien avec lui.

« Je viens de tourner la dernière page de Digne. C’est incroyable de réaliser que même si j’ai vécu la majeure partie de ma vie à vos côtés, je me suis toujours retrouvé choqué, abasourdi et pris au dépourvu, riant, puis inspiré, puis navré, j’étais partout », a expliqué Will. « C’est une chose d’entendre des anecdotes lors d’un barbecue en famille, mais c’était vraiment bouleversant de comprendre votre histoire, puissamment condensée de cette manière. »

Will a également souligné qu’il savait qu’il « n’était pas facile de creuser les profondeurs de cette façon » et a ajouté : « Je vous applaudis et vous honore. Si j’avais lu ce livre il y a 30 ans, je t’aurais certainement plus serré dans mes bras. Je vais commencer maintenant. Bienvenue au Club des Auteurs. Je t’aime infiniment. Maintenant, va chercher du Merlot et repose-toi.

Après avoir pleuré devant le message de son mari, Jada a plaisanté : « Il sait que je ne peux pas avoir de Merlot. C’est beau. C’est pourquoi je ne peux pas divorcer de ce farceur.