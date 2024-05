Will et Jada Pinkett Smith marchent sur le tapis rouge après avoir annoncé leur séparation

Jada Pinkett Smith révèle l’impact de son mariage avec Will Smith sur les relations futures de ses enfants

Will Smith et Jada Pinkett Smith gardent leur famille unie.

En effet, sept mois seulement après que Jada a confirmé que le couple était séparé depuis 2016, le duo a fait une apparition ensemble au Mauvais garçons : rouler ou mourir première à Hollywood, en Californie, le 30 mai.

L’ancien couple était accompagné de leurs enfants Jaden Smith et Willow Smithainsi que le fils de Will, Trey Smith, dont la mère est Sheree Zampino-et la mère de Jada Adrienne Banfield-Norris.

Et la famille Pinkett Smith était habillée pour impressionner, avec Will, 55 ans, portant des vêtements entièrement noirs, notamment un pantalon évasé et un blazer avec une paire de lunettes de soleil teintées. Pendant ce temps, Jada, 52 ans, portait une robe transparente à rayures noires avec des talons sandales, tandis que sa mère portait une robe en jean.

Poursuivant les gènes tendance de leurs parents, Willow, 23 ans, portait un ensemble à carreaux avec un long blazer assorti, tandis que Jaden, 25 ans, portait un jean de type JNCO avec une chemise boutonnée blanche et un gilet noir, complété par des nuances noires. Trey, 31 ans, a réuni toute la famille dans un costume vert forêt avec des chaussures et une cravate assorties.