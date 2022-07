Will est gay et amoureux de Mike

La saison 4 de Stranger Things, tout en nous laissant suspendus et en voulant plus, a également clôturé beaucoup de choses. L’un des développements les plus notables dans les arcs des personnages a été celui de Will Byers qui a donné un aperçu de la façon dont le personnage a grandi. Depuis le deuxième volume de l’émission, des discussions sur la sexualité de Will ont éclaté sur les forums en ligne et hors ligne. Le monologue que Will livre dans la camionnette où il dit à Mike à quel point il est important pour ses amis a déclenché des discours sur Will étant gay et amoureux de Mike.

Mettant fin à tous les débats, Noah Schnapp, qui joue le personnage de Will dans l’émission Netflix, dans une interview avec Variety, a confirmé que Will, en fait, est gay. Noah poursuit en mentionnant que des indices en sont apparus depuis la saison 1. «Je veux dire, il est assez clair cette saison que Will a des sentiments pour Mike. Ils ont intentionnellement retiré cela au cours des dernières saisons. Même dans la saison 1, ils ont fait allusion à cela et ont lentement, lentement développé cette histoire.

L’acteur de 17 ans a expliqué à quel point la saison 4 était différente pour lui d’être à la place du personnage. Ce qui était auparavant des aspects sombres non personnels et surnaturels de l’intrigue s’est soudainement déplacé vers Noah l’explorant (Will) «naviguant dans ses problèmes d’identité personnelle. “C’était nouveau pour moi”, a-t-il déclaré.

Les créateurs et producteurs exécutifs de l’émission, Matt et Ross Duffer, ont ralenti l’arc de Will car il est un enfant qui grandit avec ses luttes internes concernant son identité, dans les années 80. Avec Will qui grandit et traverse la fin de son adolescence, c’est maintenant clair. “Maintenant qu’il a vieilli, ils en ont fait une chose très réelle et évidente. Maintenant, il est clair à 100% qu’il est gay et qu’il aime Mike”, a déclaré Noah.

Stranger Things Saison 4, Volume 2 est sorti le 1er juillet et a montré la ville de Hawkins meurtrie avec un grand portail à l’envers. Il est également clair que Vecna ​​est gravement blessé mais pas mort. La dernière saison de l’émission est en préparation et conclura cette longue histoire de cinq saisons. Les fans attendent beaucoup de leurs personnages préférés, en particulier Will, qui pourrait être la clé de tout. Qu’est-ce que tu penses?

