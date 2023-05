Will County Thershermen’s Association organisera une collecte de fonds pour les tracteurs d’époque – Shaw Local

L’association des batteurs du comté de Will organisera sa collecte de fonds pour la conduite de tracteurs d’époque le samedi 10 juin. Les participants conduiront leurs tracteurs d’époque sur un parcours de 50 milles à travers la campagne des comtés de Will et Grundy, le déjeuner étant servi à la ferme Andy Rousonelos.

Tous les profits de l’événement bénéficieront à la WCTA, une organisation à but non lucratif dédiée à la préservation de l’histoire de l’agriculture et à l’éducation du public sur l’importance des pratiques agricoles.

L’inscription pour la promenade en tracteur débutera à 6 h 30, avec un départ rapide à 8 h. Les frais d’inscription sont de 75 $ par tracteur, ce qui comprend les collations, le dîner et un article commémoratif. La préinscription est préférable et les participants intéressés peuvent visiter le site Web de la WCTA ou contacter Lane Heatherwick à [email protected] ou 708-372-1939 pour plus d’informations et pour s’inscrire.

Pour plus d’informations sur la Will County Threshermen’s Association et sa mission, visitez www.steamshow.org.