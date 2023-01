Will County nomme Bilotta comme nouveau directeur du département de la santé – Shaw Local

Le conseil de santé du comté de Will a nommé Elizabeth Bilotta au poste de nouvelle directrice exécutive du département de la santé du comté de Will, à compter du 4 février.

Bilotta reprend le rôle de directeur exécutif suite au départ à la retraite de Susan Olenek après 33 ans de service.

“Après 33 ans de service public dans cette communauté, partir est doux-amer”, a déclaré Olenek. “Mais je pars en sachant que cette agence et la communauté seront entre des mains très compétentes et dévouées.”

Comme Olenek, Bilotta a une longue histoire avec le Will County Health Department (WCHD), au service de l’agence depuis près de 27 ans. Elle a passé les trois dernières années en tant que directrice générale adjointe. Dans ce rôle, elle a élaboré le budget annuel de l’agence et supervise la gestion de tous les services administratifs de soutien. Auparavant, elle a été directrice des services administratifs de l’agence (2016-2019), directrice de la santé environnementale (2008-2016) et coordonnatrice de programme en santé environnementale (1999-2008).

“Je suis très heureux d’avoir l’opportunité de diriger une organisation aussi merveilleuse”, a déclaré Bilotta. “Durant mon séjour au département, j’ai eu la chance de travailler avec d’excellents mentors qui détenaient le titre de directeur exécutif, notamment Sue, John [Cicero] et Jim [Zelko]. Ils ont contribué à façonner le département de la santé du comté de Will et ont laissé un héritage durable. Je suis incroyablement honoré de suivre leurs traces. »

Bilotta a obtenu son baccalauréat de l’Illinois State University en 1989 et a rejoint le WCHD en tant qu’hygiéniste travaillant dans le domaine de la santé environnementale. Elle a occupé ce poste jusqu’en 1992.

De 1992 à 1999, elle a travaillé dans le secteur privé chez BCM Engineers/Smith Technologies, Waste Management Inc. et IT Corporation avant de rejoindre le WCHD en 1999. Elle a obtenu une maîtrise en biologie environnementale de la Governor’s State University en 1992.

“Beaucoup de choses ont changé depuis que j’ai rejoint l’agence en 1989”, a déclaré Bilotta. « Une chose qui est restée la même est le dévouement de notre excellent personnel. Ils sont passionnés par le travail que nous faisons et font preuve de compassion et d’empathie envers nos clients. Nous avons de nombreuses nouvelles opportunités pour notre personnel afin de répondre aux besoins de notre communauté. Au cours des dernières années, nous avons amélioré nos relations avec nos partenaires communautaires et j’ai hâte de pouvoir continuer à développer ces relations et à créer plus d’opportunités pour notre agence de servir les habitants du comté de Will. Bilotta a été actif dans tout le comté de Will en dehors du WCHD. Elle a été juge des élections et ancienne vice-présidente du Will County School District 92 Board. Elle siège actuellement au conseil pastoral du diocèse de Joliet et est actuellement membre du comité local de planification d’urgence du comté de Will.