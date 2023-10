Will County Four Rivers accueille une « opportunité en or » pour voir une exposition d’art sur la nature – Shaw Local

Le public est invité à admirer et à explorer une exposition d’art gratuite au Centre d’éducation environnementale de Four Rivers à Channahon cet automne.

Le «Opportunité en or : illustration botanique», qui s’ouvre le dimanche 15 octobre, explorera le monde des plantes et des pigments jaunes à travers des illustrations créées par les étudiants et les professeurs de l’école d’art et d’illustration botaniques des jardins botaniques de Denver.

Les artistes ont utilisé des crayons de couleur, de l’aquarelle, du graphite, des techniques mixtes et de l’encre pour attirer l’attention sur la variété de plantes jaunes présentes dans l’environnement naturel et sur la manière dont elles peuvent être utilisées pour créer des teintures.

« L’exposition amène les visiteurs à examiner de merveilleuses œuvres d’art représentant la couleur jaune sous diverses formes naturelles et cherche à enseigner la source de cette couleur », a déclaré Jerome Gabriel, superviseur des installations du district de réserve forestière du comté de Will à Four Rivers. un communiqué de presse annonçant l’exposition. « Les visiteurs peuvent en apprendre davantage sur les sources végétales qui fournissent de nombreux pigments jaunes naturels grâce à six expositions de pigments mettant en valeur une variété de matières végétales et des exemples de leur utilisation dans les colorants. »

Pour ceux qui souhaitent s’essayer à la fabrication de teintures, la boutique de cadeaux Four Rivers proposera une quantité limitée de kits de fabrication de teintures naturelles. Un nombre limité de tirages réalisés par un photographe local seront disponibles pour ceux qui souhaitent un souvenir jaune, a indiqué le district de Forest Preserve du comté de Will.

L’exposition est présentée au Forest Preserve District grâce au financement de la Nature Foundation of Will County, willcountynature.org.

Les programmes complémentaires Rivers of Color se poursuivront jusqu’à la fin de l’année. Les programmes sont répertoriés sur le site du district de préservation forestière. Calendrier des événements à Reconnectez-vous à la nature.org.

Si vous allez

Quoi : Exposition d’art « L’occasion en or : Illustration botanique »

Où : Centre d’éducation environnementale de Four Rivers, 25055 S. Walnut Lane, Channahon

Quand : du 15 octobre au 30 décembre

Les heures d’exposition sont de 10h à 16h du mardi au samedi et de midi à 16h le dimanche. Les heures d’ouverture de l’exposition seront prolongées jusqu’à 18 h le 2 novembre et le 16 décembre et jusqu’à 18 h 30 le 14 décembre pour des visites spéciales « après les heures d’ouverture » pour ceux qui ne peuvent pas visiter pendant les heures normales.