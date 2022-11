Will County donne des ateliers mardi et jeudi pour les fonds de secours COVID-19 – Shaw Local

Le comté de Will organisera des ateliers mardi et jeudi sur le processus de demande de fonds fédéraux disponibles localement pour le soulagement économique de la pandémie de COVID-19.

Le comté a consacré 10 millions de dollars en financement du plan de sauvetage américain à un programme de subventions de développement économique pour aider les entités touchées par la pandémie, selon un communiqué de presse du comté de Will.

Les demandes de financement sont dues le 30 décembre.

Les ateliers d’assistance technique sont ouverts aux représentants du gouvernement, des organisations locales, des organisations à but non lucratif et des petites entreprises.

Les participants peuvent obtenir des informations sur l’éligibilité et le processus de candidature ainsi que résoudre les problèmes, indique le communiqué.

Les ateliers seront également enregistrés et mis en ligne pour ceux qui ne peuvent pas y assister. La présence n’est pas requise pour demander le financement, a déclaré le comté.

Mardi, deux sessions seront proposées virtuellement et également en personne au Will County Office Building au 302 N. Chicago St., Joliet. Les sessions sont Impacts économiques négatifs de 16h à 17h et Aide aux industries de 17h30 à 18h30

Les séances du jeudi se dérouleront uniquement en format virtuel. Les Impacts Economiques Négatifs de 9h à 10h et les Aides aux Industries de 10h30 à 11h30

Les programmes éligibles au financement comprennent ceux gérés par des groupes communautaires, des agences de garde d’enfants, des petites entreprises et des organisations à but non lucratif pour offrir un logement abordable, une éducation et des services financiers aux résidents non bancarisés et sous-bancarisés.

Une aide directe aux industries touchées, y compris les petites entreprises et les organisations à but non lucratif, est disponible pour atténuer les difficultés financières causées par la pandémie. L’aide peut être utilisée pour soutenir la masse salariale et les avantages sociaux, compenser les coûts de rétention des employés et couvrir les coûts de fonctionnement.

Les participants peuvent en savoir plus et confirmer leur présence sur www.willcountyillinois.org/arpa-economic-development-workshops/.