Will County commence à creuser pour une nouvelle morgue – Shaw Local

La morgue du comté n’est peut-être pas le service gouvernemental le plus populaire, mais le besoin du nouvel espace est urgent, a déclaré vendredi le coroner du comté de Will, Laurie Summers, lors d’une inauguration.

La cérémonie a marqué le début de la construction de ce qui est probablement la dernière des nouvelles installations construites au complexe Will County le long de Laraway Road à Joliet.

“Nous avions besoin de la mise à jour”, a déclaré Summers après l’inauguration. « Tout le comté avait besoin d’être mis à jour. Nous sommes le genre de personnes dont personne ne veut parler.

Les travaux de fondation ont commencé pour la morgue du comté de Will et l’installation du coroner au complexe Laraway Road du comté. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

La morgue devrait ouvrir ses portes à l’été 2023 et est en cours de construction à côté du complexe de sécurité publique du comté, une installation moderne qui a remplacé l’ancien poste de Laraway du shérif, consolidant les opérations de la police du comté et créant de nouveaux services de répartition du 911. D’autres bâtiments construits dans la zone entre les routes de Manhattan et Cherry Hill ont fourni un nouvel espace pour les services de contrôle des animaux du comté et l’Agence de gestion des urgences.

La morgue sera probablement le dernier nouveau bâtiment car il reste peu d’espace, ont déclaré des responsables du comté.

La morgue du comté fonctionne sur Caton Farm Road à Crest Hill dans ce qui a été désigné comme une installation temporaire depuis sa première utilisation il y a 20 ans.

La morgue du comté de Will est actuellement située le long de Caton Farm Road à Crest Hill.

(Alex Ortiz)

“Nous manquons de place”, a déclaré Summers. “Notre glacière est la plupart du temps pleine à pleine capacité.”

Une glacière garde les corps au frais pour les autopsies. Un congélateur conserve les corps jusqu’à deux mois.

Lorsque la nouvelle morgue sera ouverte, le comté augmentera sa capacité de refroidissement de 14 corps à 49. La capacité de congélation passera de cinq corps à 25.

La morgue, qui aura une superficie de 11 460 pieds carrés et coûtera 10,3 millions de dollars à construire, est construite pour l’avenir.

Le rendu montre à quoi ressemblera la future morgue du comté de Will et l’immeuble de bureaux du coroner lors de son ouverture à l’été 2023. (Fourni)

Non seulement le comté grandit, mais il vieillit également, ce qui entraîne une augmentation spectaculaire du nombre de cas pour le coroner du comté, a déclaré Summers. Un taux croissant de surdoses de drogue contribue également à l’augmentation du nombre de décès dans le comté de Will.

“Nous devons construire cela pendant 30 à 40 ans”, a déclaré Summers. « Nous avons une chance de bien faire les choses. Nous devons le faire maintenant.

L’espace était un problème il y a 20 ans lorsque la morgue a été déplacée de ses locaux précédents dans l’ancien hôpital Silver Cross à Joliet. Alors que la soi-disant morgue temporaire est à Crest Hill, les bureaux administratifs du coroner sont au centre-ville de Joliet. Le nouveau bâtiment regroupe toutes les opérations du coroner en un seul endroit.

Le coroner ne se contente pas de ramasser des corps sur les scènes de crime, une impression que Summers pense que le public a des drames policiers télévisés. Chaque décès dans le comté est en quelque sorte géré par le bureau du coroner, a-t-elle déclaré. Tous les corps ne viennent pas à la morgue, mais le coroner examine tous les décès d’une manière ou d’une autre pour confirmer le mode de décès.

Pour les corps qui viennent à la morgue, la nouvelle installation devrait offrir un meilleur environnement aux familles qui vivent une expérience terrible, ont déclaré des responsables du comté.

La présidente du conseil du comté de Will, Mimi Cowan, D-Naperville, prend la parole lors de la cérémonie d’inauguration des travaux de la morgue vendredi.

(Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

La présidente du conseil du comté, Mimi Cowan, a expliqué lors de la cérémonie comment Summers avait amené les membres du conseil du comté à la morgue temporaire pour montrer de première main pourquoi une nouvelle morgue était nécessaire alors qu’elle poussait pour l’installation.

“Elle a vu le besoin de meilleurs services pour nos résidents dans certaines de leurs heures les plus sombres”, a déclaré Cowan. “Elle a dit que nous devions faire quelque chose de différent.”