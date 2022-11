Will County Clerk Staley Ferry garde la tête – Shaw Local

Will County Clerk Lauren Staley Ferry a conservé une avance qui s’est rétrécie dans la nuit lors d’un concours avec la challenger Gretchen Fritz.

Staley-Ferry a obtenu 52% des voix, toutes les circonscriptions étant comptées à 22 heures mardi.

Le greffier sortant, un démocrate, avait 116 619 voix. Fritz, membre républicain du conseil du comté de Will de Plainfield, a obtenu 106 915 voix.

“Je suis juste super excité et tellement fier de mon personnel”, a déclaré Staley Ferry après le décompte des voix mardi. “Nous faisons une bonne équipe. Nous avons travaillé très dur ces quatre dernières années.

Staley Ferry termine un premier mandat au cours duquel le greffier du comté a dû adapter les élections aux conditions de la pandémie de COVID-19. Sa campagne a souligné un bilan réussi lors de trois élections pandémiques alors que les électeurs se tournaient de plus en plus vers les bulletins de vote par correspondance et le vote anticipé.

Le membre du conseil d’administration du comté de Will, Gretchen Fritz, a défié la titulaire, la greffière du comté de Will, Lauren Staley Ferry. (Fourni par Gretchen Fritz, candidate Will County Clerk)

Fritz a déclaré que son objectif principal était de nettoyer les listes électorales pour se prémunir contre les fraudes potentielles.

Fritz a déclaré qu’elle voulait s’assurer que toute personne qui avait quitté le comté n’était plus inscrite pour voter dans le comté de Will, ainsi que pour effacer les listes de tous les électeurs décédés.

Staley Ferry a déclaré que son objectif, si elle était réélue, était de poursuivre la modernisation du bureau du greffier.

“L’objectif continuera d’être la sécurité pour nos élections”, a déclaré Staley-Ferry dans une interview avec The Herald-News. “Notre équipement de vote est vieux, et nous chercherons à voir ce que nous pouvons faire à ce sujet.”