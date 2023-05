Will County Beer et Bourbon Fest prévus pour le 20 mai profitent aux anciens combattants – Shaw Local

Le Will County Beer & Bourbon Fest 2023, le 20 mai, consiste à «élever des murs et à remonter le moral des anciens combattants», a déclaré Nicole Murray, directrice exécutive de Will County Habitat for Humanity.

L’événement en plein air du 20 mai au Hollywood Casino de Joliet mettra en vedette plus de 100 variétés de bières et de bourbons à déguster.

Les billets d’admission générale coûtent 75 $ à l’avance ou à la porte ou des billets VIP pour 100 $ chacun, selon un communiqué de presse de Will County Habit for Humanity annonçant l’événement.

Les caractéristiques d’admission générale comprennent l’entrée de midi à 17 h, un verre commémoratif, des échantillons de plus de 100 types différents de bière et de bourbon, de la musique live de Simply Yacht Rock et 7th Heaven, des vendeurs et des jeux. La nourriture sera disponible à l’achat, selon le communiqué.

Ceux qui achètent des billets VIP peuvent accéder à l’événement à 11 heures. Ils auront accès à des dégustations exclusives de bière et de bourbon et à des collations dans la tente VIP en plus des fonctionnalités incluses avec un billet d’admission générale, selon le communiqué.

« Les fonds recueillis grâce à cet événement doivent aider à continuer à construire plus de maisons pour les anciens combattants et également être en mesure de leur offrir des réparations à domicile », a déclaré Murray.

Jusqu’à présent, Will County Habitat for Humanity a «mis quatre anciens combattants dans des maisons» grâce à son programme Veterans Build, a déclaré Murray.

Jusqu’à il y a sept ans, des volontaires dirigeaient Will County Habitat for Humanity et construisaient une à deux maisons par an, a déclaré Murray. Maintenant, Will County Habitat for Humanity compte 28 employés, construit 10 à 13 nouvelles maisons par an et propose plusieurs programmes, dont un pour la réparation domiciliaire et un sur la littératie financière, a déclaré Murray.

« Une chose à propos d’Habitat pour l’humanité, c’est qu’il s’agit d’un coup de main, pas d’une aumône », a déclaré Murray. « Vous devez être en mesure de payer un prêt hypothécaire abordable. L’hypothèque représente 30% de votre revenu mensuel… nous sommes connectés à de nombreuses ressources qui offrent un acompte pour rendre cela plus accessible.

Murray a déclaré que 1 400 personnes étaient venues pour l’événement de l’an dernier, ce qui a aidé à mettre un vétéran dans une maison. Cette année, Murray aimerait que l’événement recueille suffisamment d’argent pour aider deux anciens combattants, a-t-elle déclaré.

« Nous avons 91 familles sur liste d’attente. Huit d’entre eux sont des vétérans », a déclaré Murray. «Nous savons donc que le besoin est réel lorsqu’ils viennent à notre orientation et postulent. Mais le défi pour nous, comme vous pouvez l’imaginer, c’est que nous ne sommes aussi forts que la communauté qui nous soutient. Vous avez donc cet équilibre de 91 familles sur une liste d’attente, mais nous ne pouvons faire que 10 à 13 maisons par an.

Murray a rappelé comment le membre fondateur de Will County Habitat for Humanity, Joe Adler (décédé), président d’Adler Roofing Company, a approché les gens pour demander des dons : si un sponsor veut faire un don de 1 000 $, pourquoi ne pas demander 10 000 $ – ou 100 000 $ ? Ensuite, Will County Habitat for Humanity construirait des quartiers, pas une maison à la fois, a-t-elle déclaré.

« La seule chose que je peux vous dire à propos de Joe, c’est qu’il a poussé et poussé », a déclaré Murray dans un article du Herald-New 2019. « Certaines personnes en ont été découragées et d’autres en ont été inspirées … il croyait que si vous étiez dans une position où Dieu vous avait donné le don et le talent, vous étiez censé les mettre au travail. »

Pour des billets et des informations supplémentaires sur l’événement, visitez willcountybeerandbourbonfest.com.

Pour plus d’informations sur Will County Habitat for Humanity, visitez habitatwill.org.