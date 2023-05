Will Brennan des Guardians sort un single qui tue accidentellement un oiseau

Will Brennan a seulement essayé de frapper la balle. Ce qui s’est passé après n’était pas intentionnel.

Le voltigeur recrue de Cleveland a frappé un sol dur qui a accidentellement tué un oiseau errant sur l’herbe intérieure lors de la deuxième manche de la victoire 3-0 des Guardians sur les White Sox de Chicago lundi soir.

Sans aucun retrait et un coureur au premier but, Brennan, un frappeur gaucher, est allé dans l’autre sens avec une balle rapide de 92,6 mph de Jesse Scholtens de Chicago. Le paquebot s’est connecté avec un petit oiseau qui s’était aventuré dans un endroit dangereux.

Le ballon, chronométré à 100,1 mph, a envoyé l’oiseau voler, et quand Brennan est arrivé le premier, il a réagi en mettant ses mains sur son casque et en grimaçant. Les arbitres ont appelé le temps, permettant à un membre de l’équipe de terrain de retirer l’oiseau mort avec une pelle.

Après le match, Brennan a publié des excuses sur Twitter à People for the Ethical Treatment of Animals (PETA).

« Je suis vraiment désolé @peta et les passionnés d’oiseaux », a écrit Brennan. « Un malheureux sacrifice. »

C’est la deuxième fois en une semaine qu’un joueur de ligue majeure tue involontairement un oiseau.

La semaine dernière, Le lanceur de l’Arizona Zac Gallen a accidentellement frappé et tué un oiseau tout en s’échauffant dans le champ extérieur avant que les Diamondbacks ne jouent contre les Oakland Athletics. Gallen a lancé une balle courbe qui a frappé l’oiseau en plein vol et l’a tué.

Le tir de Gallen a rappelé Randy Johnson, lanceur du Temple de la renommée de l’Arizona, qui a effacé un oiseau qui a volé devant la plaque et les balles rapides du gaucher lors d’un match d’entraînement de printemps en 2001.

Reportage de l’Associated Press.