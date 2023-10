Will Best, co-animateur de Big Brother, admet la « pression » avant le lancement d’ITV alors qu’il révèle que le format emblématique fait son retour

Le co-animateur de BIG Brother, Will Best, a admis ressentir une « pression » concernant son retour très attendu.

L’émission est relancée sur ITV après une pause de cinq ans.

Louis Wood News Group Journaux Ltée

Will Best se prépare pour le retour de Big Brother dimanche soir[/caption]

Le nouveau présentateur Will promet à ses fans qu’il reviendra à son format original comme une expérience sociale », similaire à celle de ses jours de Channel 4.

Big Brother a diffusé 11 séries sur C4 avant d’être racheté par Channel 5 où il a continué pendant huit autres.

Il a également diffusé 14 séries de célébrités, créant des moments emblématiques de télé-réalité.

Cette fois-ci, les patrons d’ITV ont déployé des efforts impressionnants pour s’assurer que les troupes soient prêtes pour l’expérience sociale la plus difficile de la télévision.

« Il y a beaucoup de pression sur cette émission », admet Will au Huffington Post.

«Et je suis nerveux à propos de tout, de n’importe quel travail. Je suis un peu inquiet.

Will assure aux fans qu’il n’animerait pas l’émission si elle devait être une copie conforme de Love Island.

Il a ajouté : « Big Brother est la seule émission de téléréalité où vous n’avez pas besoin d’avoir un talent, vous n’avez pas besoin d’être célibataire, vous n’avez pas besoin d’être un influenceur – toutes ces choses que nous sommes devenus. si habitué, rien de tout cela n’a d’importance.

« Alors, allons-nous avoir un échantillon représentatif de la société britannique ? Et on m’a assuré : « oui, ce seront de vraies personnes », et « oui, la nature des colocataires signifie que cela aura une sensation d’expérience sociale », ce qui signifie également que cela semblera très non produit. »

Il dit que cela signifie que lui et le co-animateur AJ Odudu « ne savent pas ce qui va se passer ».

AJ, 35 ans, et Will, 38 ans, ont fait leurs débuts dans Big Brother’s Best Bits plus tôt cette semaine, les téléspectateurs louant leur alchimie à l’écran.

Ils ont tous deux déclaré au Sun qu’ils étaient plus attentifs à la santé mentale des candidats à l’ère actuelle du « soyez gentil » – et qu’ils n’encourageraient pas les huées les soirs d’expulsion.

Will a déclaré : « Cela fait longtemps que la série n’a pas eu lieu. Le monde a changé et avance.

« Je ne pense pas que nous dirons au public pas huer, mais est-ce que les gens vont vouloir huer en 2023 ? On a l’impression que le monde a un peu changé.

AJ a ajouté : « Je me sens certainement responsable de la santé mentale des colocataires.

«Ils peuvent se présenter devant un public en délire le soir de l’expulsion, mais je pense que c’est à moi et à Will de les prendre dans nos bras et de leur donner l’occasion de partager leur version de l’histoire.

« Nous allons toujours poser les questions importantes que les téléspectateurs veulent savoir, et je veux toujours que les colocataires renversent le thé, mais nous n’allons en aucun cas être méchants, j’en suis très conscient. »

Big Brother commence dimanche à 21h sur ITV2 et ITVX. La soirée de lancement sera également diffusée sur ITV1.

ITV

AJ Odudu avec son co-animateur Will[/caption]