Wilko Johnson, guitariste du Dr Feelgood et acteur de “Game of Thrones”, est mort à 75 ans

Wilko Johnson, le guitariste du groupe de blues-rock britannique Dr. Feelgood, est décédé. Il avait 75 ans.

Une déclaration publiée mercredi sur l’officiel de Johnson comptes de médias sociaux au nom de sa famille, le musicien est décédé lundi soir à son domicile dans le sud-est de l’Angleterre.

“C’est l’annonce que nous n’avons jamais voulu faire, et nous le faisons, au nom de la famille de Wilko et du groupe, le cœur très lourd : Wilko Johnson est décédé”, a commencé la publication sur Facebook.

“Il est décédé paisiblement dans son sommeil à son domicile de Westcliff On Sea le lundi soir 21 novembre 2022. Il avait 75 ans.

“Merci de respecter la vie privée de la famille de Wilko en ces moments très tristes, et merci à tous d’avoir été un si grand soutien tout au long de l’incroyable vie de Wilko. RIP Wilko Johnson”, conclut le communiqué.

Né John Wilkinson en 1947, Johnson a grandi sur Canvey Island. Il a étudié la littérature anglo-saxonne à l’Université de Newcastle et a travaillé comme instituteur avant de former le Dr Feelgood avec d’autres amis locaux.

En plus d’être le guitariste principal du groupe de blues-rock, Johnson a également interprété Ser Ilyn Payne dans “Game of Thrones”.

En 2012, Johnson a reçu un diagnostic de cancer du pancréas et on lui a dit qu’il était en phase terminale. La perspective de la mort raviva de manière inattendue ses énergies créatrices. Il a refusé la chimiothérapie, a décidé de faire une dernière tournée et a enregistré un “dernier” album, “Going Back Home”, avec Roger Daltrey de The Who.

“Je me suis soudainement retrouvé dans une position où plus rien n’a d’importance”, a déclaré Johnson à l’Associated Press en 2013.

“Je suis un misérable tel ou tel normalement. … Je m’inquiéterais du fisc ou de toutes les choses dont nous nous inquiétons qui entravent les choses réelles. Et soudain, cela n’a plus d’importance. Tout cela n’a pas d’importance.

“Vous marchez dans la rue et vous vous sentez intensément vivant. Vous êtes ‘Oh, regardez cette feuille !’ Vous regardez autour de vous et vous pensez : ‘Je suis vivant. N’est-ce pas incroyable ?'”

En 2014, Johnson a annoncé qu’il était guéri du cancer à la suite d’une intervention chirurgicale visant à retirer une tumeur de 3 kilogrammes (6,6 livres). Il a sorti un autre album, “Blow Your Mind”, en 2018, et a joué des concerts avec son Wilko Johnson Band jusqu’au mois dernier.

Johnson laisse dans le deuil ses fils Simon et Matthew et son petit-fils Dylan.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.