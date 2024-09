Wilkinson Eyre réanime la centrale électrique de Battersea à Londres avec des espaces et des lieux publics

Wilkinson Eyre redonne vie à la centrale électrique de Battersea

Wilkinson Eyre insuffle une nouvelle vie à l’emblématique centrale électrique de Battersea Londres et redéfinit le monument historique avec de nouveaux intérieurs, activités et attractions. Conçu à l’origine par l’architecte britannique Giles Gilbert Scott et inauguré dans les années 1930, la forme emblématique à quatre cheminées du bâtiment se dresse bien en évidence le long du Tamise. Les architectes ont conservé le style traditionnel brique structure tout en introduisant de grandes verre des fenêtres qui modulent la lumière naturelle, créant des effets chatoyants dans tout l’intérieur. Des plates-formes élevées et des escaliers minimalistes servent de passerelles piétonnes dynamiques, reliant différentes zones du bâtiment. La centrale électrique restaurée propose désormais une variété de services et de lieux, de magasins de détail aux espaces événementiels, ainsi qu’un cinéma et un espace culturel qui met en valeur la riche histoire du site. La centrale électrique de Battersea de Wilkinson Eyre est l’un des projets de restauration qui ont remporté le prix RIBA 2024, attribué chaque année par le Royal Institute of British Architects pour définir la norme de l’architecture au Royaume-Uni.



Une fois mise hors service à la fin du XXe siècle, la centrale électrique de Battersea est restée vacante pendant près de 30 ans avant ce réaménagement transformateur. Wilkinson Eyre, connu pour son travail sur des sites industriels comme Gasholder Park à King’s Cross, a équilibré les le bâtiment passé industriel avec une fonctionnalité moderne. La conception respecte le caractère original tout en introduisant des éléments contemporains qui activent l’espace et s’adaptent à une gamme d’utilisations. Le réaménagement par le Cabinet d’architecture international basé à Londres vise à revitaliser le quartier de Battersea, en transformant le site historique en un centre social dynamique. Faisant des comparaisons avec la transformation de la Tate Modern, le projet s’harmonise avec son environnement riverain, offrant des vues depuis le sommet de la cheminée, ce qui renforce le nouveau rôle du bâtiment dans le paysage culturel de Londres.



