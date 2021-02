Wilfried Zaha a levé le voile sur la décision brutale de Louis van Gaal de mettre fin à sa carrière à Manchester United, affirmant qu’il avait eu une séance d’entraînement pour prouver que le Néerlandais avait tort.

L’ailier était la dernière signature de Sir Alex Ferguson chez United, acceptant un déménagement en 2013, avant que le légendaire Écossais ne retienne sa carrière scintillante et chargée de trophées en tant que manager.

Zaha n’a finalement pas réussi à livrer les Red Devils lors de sa première saison, luttant pour les opportunités en équipe première sous le successeur de Ferguson, David Moyes, et a été prêté à Cardiff.

Au moment de son retour au club avant la saison 2014/15, Van Gaal avait été chargé de ramener le club à son apogée.

Mais il s’est rapidement rendu compte que Zaha ne faisait plus partie des plans de United – bien qu’il ait été joué hors de sa position pendant la tournée de pré-saison du club.

Et, pour la première fois, l’ailier a rappelé comment Van Gaal et le boss adjoint Ryan Giggs lui avaient donné une seule séance d’entraînement pour sauver sa carrière à Old Trafford.

S’adressant au podcast On The Judy, Zaha a rappelé: « Je me souviens que je suis revenu après la pré-saison, ils ont dit » vous avez encore une session à décider « ; c’était Van Gaal et Giggs en tant qu’assistant.

«Ce sont des choses avec lesquelles je n’ai même pas discuté, mais cela a fait de moi qui je suis maintenant; ma confiance et qui je suis, cela m’a juste changé. Toutes ces choses que j’ai traversées.