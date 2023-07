Wilfried Zaha publie un message crypté quelques heures avant l’expiration du contrat de Crystal Palace

Wilfried Zaha a laissé la tête se gratter sur son dernier poste avec son contrat Crystal Palace qui expire.

Le joueur de 30 ans aurait des offres du monde entier, y compris des clubs italiens et des clubs saoudiens, pour un transfert gratuit.

3 Le contrat de Zaha doit expirer le 30 juin Crédit : Getty

Fenerbahce a également été fortement lié à un changement tandis que Chelsea, Tottenham et Arsenal se sont intéressés au passé.

Le Paris Saint-Germain est également une destination de choc potentielle alors qu’il parcourt les bonnes affaires pour les remplaçants de Lionel Messi.

Zaha verra son contrat à Crystal Palace expirer jeudi – à quelques heures de là.

Mais l’attaquant a donné l’espoir aux fans de Palace qu’il pourrait prolonger son séjour à Selhurst Park après sa dernière activité sur les réseaux sociaux.

L’international ivoirien s’est rendu sur Instagram pour publier son histoire, en publiant une simple photo du terrain d’entraînement de Palace à Beckenham, dans le Grand Londres, pour signifier qu’il était arrivé.

Cela a déclenché une vague de spéculations sur le fait qu’il assistait à la rédaction d’un nouveau contrat avec les Eagles.

Zaha a une offre de 200 000 £ par semaine sur la table de Selhurst Park, ce qui serait un contrat record pour le club.

Il a eu une semaine chargée après avoir fait équipe avec le rappeur britannique Stormzy pour acheter une équipe locale dans la région de Croydon.

3 Zaha a posté une photo du terrain d’entraînement de Palace sur Instagram Crédit : https://www.instagram.com/wilfriedzaha/?hl=en

3 Zaha a un contrat de 200 000 £ par semaine en attente de signature Crédit : Getty

Que Zaha reste ou non au Palace, il ne fait aucun doute qu’il deviendra une légende du club après des années de services.

À l’exception d’un passage bref mais infructueux à Manchester United, la star ivoirienne a passé toute sa carrière professionnelle au club.

Seuls deux autres joueurs dans l’histoire de Palace ont plus d’apparitions pour lui, car il siège sur 458 – avec seulement Terry Long (480) et Jim Cannon (660) jouant plus.

Et il a également 90 buts dans toutes les compétitions, ce qui fait de lui également le dixième meilleur buteur des Eagles.

La décision potentielle de Zaha de rester pourrait également se résumer au fait que Roy Hodgson a choisi de rester pendant au moins une autre saison.

Après avoir quitté le club en 2021 à l’expiration de son contrat, le joueur de 75 ans a fait un grand retour à Palace après le limogeage de Patrick Vieira.

Et il a réussi à guider les Eagles loin d’une bataille de relégation pour terminer 11e de la Premier League.

Hodgson s’est avéré populaire auprès des joueurs et des fans tandis que de jeunes stars comme Michael Olise et Ebere Eze ont semblé des perspectives passionnantes.