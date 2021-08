Wilfried Zaha : Patrick Vieira, le patron de Crystal Palace, espère que l’attaquant fera partie d’un projet passionnant | Actualités footballistiques

Patrick Vieira espère que Wilfried Zaha restera à Crystal Palace alors que le club s’embarque dans une nouvelle ère passionnante.

L’ancien capitaine d’Arsenal a succédé à Roy Hodgson en tant que manager cet été et a supervisé non seulement une refonte de l’équipe, mais aussi la mise en œuvre d’une marque de football plus basée sur la possession.

Alors que le roulement des joueurs a vu le départ de joueurs expérimentés tels que Patrick van Aanholt et Gary Cahill, Zaha n’est pas un nom que Vieira veut perdre de sitôt – malgré le fait que le joueur de 28 ans ait précédemment exprimé son désir de relever un nouveau défi.

Parler à Sky Sports News, Vieira a déclaré: « Je suis au courant pour Wilfried [Zaha, his situation] au cours des deux dernières années, mais nous avons eu une très bonne conversation et j’ai hâte de travailler avec lui.

« C’est l’un des joueurs les plus talentueux de cette ligue et nous ne voulons pas perdre l’un de nos meilleurs joueurs.

« Tous les joueurs sont assez intelligents pour voir ce que le club essaie de construire et où le club veut aller – nous avons fait des signatures de jeunes joueurs vraiment excitantes et je pense que cela montre la direction que le club de football veut prendre.

« J’espère que Wilfried en fera partie et j’ai hâte de travailler avec lui et d’essayer d’amener Palace aussi haut que possible. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’ancien attaquant de Crystal Palace Clinton Morrison affirme que la nomination de Patrick Vieira correspond au projet de son ancien club



Vieira exhorte à la patience avec le «nouveau cycle»

Vieira est confiant à l’approche de son premier poste de direction en Angleterre après des passages à New York et à Nice, mais a également exhorté à la patience alors que son équipe nouvellement constituée trouve ses marques.

« Nous sommes un club de football ambitieux et voulons défier le plus haut possible dans le classement », a ajouté Vieira.

« Nous pensons que nous avons une bonne équipe mais en même temps, nous devons réaliser que certains joueurs auront besoin de temps pour s’exprimer à ce niveau.

« Nous pouvons être enthousiasmés par les jeunes joueurs talentueux que nous développons, mais nous devons gérer les attentes.

« La Premier League est un défi et nous entrons dans un nouveau cycle où nous avons perdu des joueurs expérimentés et amenons de jeunes joueurs talentueux qui n’ont pas d’expérience en Premier League.

« Nous aurons donc besoin d’un peu de temps pour que tout fonctionne et trouver le bon équilibre. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Patrick Vieira fait face à un projet de reconstruction au Crystal Palace qui fait de sa nomination un gros pari, selon Danny Mills



Crystal Palace : Que doivent-ils faire cet été ?

La notation a de nouveau été un problème pour Crystal Palace. Ils n’ont marqué que 41 buts, se classant 15 en Premier League, et sont toujours à la recherche de ce buteur cohérent.

Wilfried Zaha et Benteke ont tous deux atteint deux chiffres, mais il est préoccupant que le troisième meilleur buteur soit Eberechi Eze avec quatre.

Michy Batshuayi a subi un deuxième prêt frustrant au club et la signature de janvier Jean-Philippe Mateta n’a pas encore commencé. Benteke a signé un nouveau contrat, mais ils devront peut-être signer un nouvel attaquant.

La blessure à long terme d’Achille d’Eze a également secoué Palace, mais l’arrivée de Michael Olise de Reading devrait aider à réduire le fardeau.

Suivez le mercato estival avec Sky Sports

Vous pouvez suivre toutes les dernières nouvelles et rumeurs de transfert dans notre blog dédié Transfer Center sur Sky Sports’ plateformes numériques, ainsi que de suivre tous les développements sur Sky Nouvelles sportives.