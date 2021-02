Wilfried Zaha estime qu’il a été « mis en échec » à Manchester United par Louis van Gaal – parce que le manager a insisté pour le faire jouer hors de sa position.

Zaha était un jeune très apprécié lorsque Sir Alex Ferguson l’a signé pour 10 millions de livres sterling de Crystal Palace.

Mais l’ailier a trouvé le temps de jeu difficile à trouver sous le successeur de Ferguson, David Moyes, et a été prêté à Cardiff City.

Moyes avait été limogé au moment où Zaha est retourné à Old Trafford à l’été 2014 et il a dû impressionner une nouvelle équipe de direction composée de Louis van Gaal et de son assistant Ryan Giggs.

Mais Zaha pouvait dire que les choses n’allaient pas se dérouler comme il l’avait espéré lorsque Van Gaal avait clairement indiqué qu’il n’y avait pas de place pour lui dans sa position préférée.

S’adressant au podcast On The Judy, Zaha a déclaré: «Je suis retourné à United après cela (le prêt de Cardiff), et c’était Louis van Gaal à l’époque.

«Quand il est venu, c’était après la Coupe du monde où il a joué Robin van Persie et Arjen Robben devant.

« Il m’a donné deux options: vous êtes soit un ailier, soit un attaquant. Ces positions que je n’avais jamais jouées auparavant. C’était comme si j’étais prêt à échouer.