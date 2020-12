L’attaquant de Crystal Palace Wilfried Zaha a marqué deux fois à son retour dans l’équipe après une maladie et Christian Benteke a également doublé en seconde période alors qu’ils se dirigeaient vers une victoire de 5-1 contre West Bromwich Albion à 10 en Premier League à Dimanche.

L’Ivoirien Zaha a marqué son retour de l’auto-isolement après un contrat COVID-19[feminine en croisant le ballon à son 200e départ en Premier League et en doublant son nombre en tapant à domicile après une belle course d’Eberechi Eze pour sceller la victoire à The Hawthorns.

Benteke a marqué son premier but de la campagne avec une tête, puis a frappé tard lorsque Roy Hodgson de Palace a égalé le record de Premier League du plus grand nombre de victoires pour un entraîneur contre ses anciennes équipes, rejoignant Harry Redknapp et Sam Allardyce avec 11 victoires.

Palace a commencé le match avec brio et a percé lorsque le centre de Zaha a été mis dans le filet par le défenseur de West Brom Darnell Furlong après un coup franc rapide à la huitième minute.

Furlong a compensé plus tard dans la première moitié en mettant en place Conor Gallagher, qui a jeté dans la course à égalité pour son deuxième but en autant de matchs de championnat.

Mais le jeu a changé lorsque West Brom a promu un homme à terre lorsque Matheus Pereira a été renvoyé pour avoir été botté après un combat contre Patrick van Aanholt, après l’intervention de l’arbitre assistant vidéo (VAR).