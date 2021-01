Wilfried Zaha compare Rio Ferdinand et Virgil van Dijk dans le débat du meilleur défenseur

Wilfried Zaha pense que Virgil van Dijk est le seul défenseur à égaler la capacité de Rio Ferdinand sur le ballon.

L’attaquant de Crystal Palace a passé une saison avec Ferdinand au cours de ses deux années malheureuses à Manchester United.

Décrivant son ancien coéquipier, le joueur de 29 ans a déclaré qu’il «était composé au niveau supérieur».

Mais il a eu du mal à le séparer de Van Dijk après avoir vu le meilleur du défenseur de Liverpool lors de récents affrontements.

«Il est rapide, calme, fort. Il a tout », a déclaré Zaha à Jamie Carragher sur le podcast The Greatest Games.

«Evidemment Rio [Ferdinand] était juste composé au niveau suivant, mais j’ai l’impression que Virgil a tout à un tee-shirt.

«Comme au point où il peut se moquer quand une balle passe par-dessus le dessus et la faire tourner autour de l’attaquant et tout ça et il est assez rapide pour y revenir.

«Je ne regarde pas autant les matchs du défenseur que lorsque je joue contre lui.