Il n’a que huit mois, mais le petit Wilfred Johnson montre qu’il est prêt à faire sa part pour égayer la Grande-Bretagne ce Noël verrouillé.

Le fils du Premier ministre, arborant des mèches blondes bouclées et les doigts recouverts de peinture brune, met soigneusement la touche finale à sa propre peinture faite à la main – à envoyer à un homme de 89 ans atteint de la maladie de Parkinson.

Vêtu d’une paire de leggings de renne rouge et blanc de la marque britannique Fred & Noah, au prix de 5 £, et d’un cardigan gris confortable orné de photos de soldats de la Garde de la Reine, il place les bois sur une photo d’un renne.

Quelques jours plus tard, la carte de Wilfred arrivait au foyer de soins Hazelgrove Court à Saltburn-by-the-Sea, dans le Yorkshire du Nord, pour mettre un immense sourire sur le visage de Betty Boyes.

Elle était ravie quand elle a reçu son cadeau de Noël la semaine dernière et a dit qu’elle l’encadrerait et le chérirait.

Et le travail de Wilfred n’est pas resté sans récompense. Dans le cadre d’une initiative caritative visant à rassembler des enfants et des personnes âgées, Betty a créé une œuvre d’art pour lui – une main bleue avec les chiffres un à dix collés dessus.

Betty, qui travaillait dans une usine de chemises, a déclaré: « Je peux dire que les bois sont les mains de Wilfred. Pensez-vous que Boris a fait le visage du renne?

Elle a ajouté: « On m’a dit que mon empreinte de main allait à un VIP mais je ne savais pas qui avant son arrivée. J’espère que le petit Wilfred a aimé les formes et les couleurs vives de mon impression.

Elle a dit qu’elle encadrerait l’œuvre de Wilfred et a déclaré son cadeau si spécial qu’elle « le chérirait pour le reste de sa vie » et le donnerait à sa nièce.

Sur la photo: Wilfred avec les parents, le premier ministre Boris Johnson et Carrie Symonds

Elle était également ravie à l’idée de son cadeau au fils du Premier ministre accroché au mur du n ° 10, plaisantant en disant qu’elle se demandait si Boris enverrait une voiture avec chauffeur pour qu’elle puisse aller la voir.

Elle a ajouté: « J’ai attendu toute ma vie pour être célèbre et, à près de 90 ans, je pourrais enfin y arriver! »

Wilfred et Betty participent à l’initiative artistique Hand In Hand Together mise en place par The Together Project, qui vise à rassembler différentes générations pour répandre la joie.

Sur la photo: Wilfred et Carrie Symonds

En plus de son cadeau spécial à Betty, Wilfred a partagé quelques secrets de sa vie quotidienne sur un formulaire d’information spécial, lui disant qu’il venait d’apprendre à ramper et que très récemment ses deux premières dents sont apparues.

Qu’est-ce que le projet Together? Hand in Hand Together est un nouveau et formidable moyen de connecter différentes générations – et tout le monde peut s’impliquer. Les enfants âgés de 0 à 4 ans créent des empreintes de mains avec leurs adultes et sont ensuite envoyés aux personnes âgées dans des maisons de retraite. Les plus âgés font leurs propres photos et ils sont échangés. Le projet Together a une mission simple: réduire la solitude, améliorer le bien-être et lutter contre l’âgisme.

Le formulaire, qui a été rempli par sa mère Carrie Symonds, révèle comment sa chanson préférée est Old MacDonald Had A Farm, son plat préféré est le yogourt et les framboises, et ajoute: « J’adore sauter dans mon exerciseur Jolly Jumper et faire des promenades mon landau. J’aime rencontrer d’autres bébés.

Wilfred a également indiqué à quel point Dilyn, le chien Jack Russell que Boris et Mlle Symonds ont sauvé d’un éleveur du sud du Pays de Galles, est devenu membre de la famille.

Le message de Wilfred a déclaré: « Mon meilleur ami est mon frère, un chien appelé Dilyn. Il aime me lécher les orteils!

The Together Project a été fondé par Louise Goulden en 2017 alors qu’elle était en congé de maternité et souhaitait connecter les générations de sa communauté.

Il aide les résidents des foyers de soins à se rendre dans la communauté locale pour entrer en contact avec les gens et fait en sorte que les enfants jusqu’à l’âge de quatre ans rendent visite aux personnes âgées pour discuter et chanter des chansons. Mais en raison de Covid-19 et des restrictions imposées aux visiteurs, l’organisme de bienfaisance a eu l’idée d’échanger des peintures.

Mme Goulden a déclaré: «Hand in Hand Together crée des moments de joie pour les enfants, les parents et les personnes âgées cet hiver.

« Nous avons vu le bonheur incroyable que cela crée et nous voulons maintenant impliquer l’ensemble du Royaume-Uni. »

Pour plus d’informations, rendez-vous sur thetogetherproject.co.uk.