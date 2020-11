Wilder, le patron de Sheff Utd, prend un nouveau coup "politicien de classe mondiale" Klopp

Chris Wilder a pris un autre coup à Jurgen Klopp sur le retour partiel des fans dans certains clubs.

Le patron de Sheffield United a accusé la semaine dernière Klopp d’être «égoïste» face à ses demandes de retour de cinq remplaçants parce que cela aiderait Liverpool.

Et Wilder a de nouveau visé le patron des Reds pour ne pas avoir appelé les supporters à revenir sur tous les terrains de la Premier League.

Il dit qu’il est injuste que Liverpool puisse accueillir 2000 supporters après mercredi prochain, alors que United et la plupart des autres clubs du nord ne le peuvent pas parce qu’ils sont au niveau 3.

“C’est un manager de classe mondiale et un politicien de classe mondiale, qui se soucie de Liverpool”, a-t-il déclaré. «C’est tout ce qui l’intéresse.

«Il n’allait jamais dire que dire de Sheffield United pour le retour de ses fans, Newcastle ou Man City ou Man United ou qui que ce soit d’autre. C’est un politicien de classe mondiale.

«Je connais ses antécédents en matière de soutien et à quel point Anfield a été une forteresse. Le soutien de Liverpool est magnifique, je sais que c’est parce que mon vieil homme vient de cette partie du monde.

«Je sais qu’il a parlé à ce sujet et Jurgen ne va pas dire que ce n’est pas juste qu’ils puissent avoir des fans car ils sont au niveau 2 et Sheffield United, Leeds, Manchester et tout le reste du nord ne sont pas autorisés à entrer .