Dans une série de menaces qui semblent particulièrement absurdes étant donné à quel point le «Bronze Bomber» a été battu par Fury au septième tour de leur dernière rencontre, Wilder s’est appelé le « le puncheur le plus dur de l’histoire des poids lourds » et a accusé le seul homme à l’avoir battu de l’avoir esquivé alors qu’il envisageait de mettre en jeu le titre qu’il a remporté avec facilité de l’Alabaman contre Anthony Joshua.

Fury semblait prêt à rencontrer l’ennemi national Joshua en août en Arabie saoudite jusqu’à ce qu’un tribunal d’arbitrage décide que « The Gypsy King » et Wilder doivent le reprendre pour la troisième fois – après avoir tiré leur premier combat en décembre 2018 – pour le WBC et Ring Magazine les bretelles.

Maintenant prévu pour le 24 juillet, avec un lieu possible de l’Allegiant Stadium, domicile des Raiders de Las Vegas, qui abrite 70 000 personnes, les discussions sur les ordures pour le spectacle à la carte ont commencé.

« Ma mentalité est que vous avez envisagé de blesser une personne si gravement, au point que vous voulez la défigurer pour que sa mère ne sache même pas qui il était. » Wilder a déclaré à 78SPORTSTV, révélant le mal qu’il pense pouvoir infliger à l’invaincu Fury.

« Vous voulez le décapiter de toutes les manières, comme des trucs prémédités. Maintenant que nous avons une ETA et l’emplacement de l’endroit où nous sommes sur le point d’aller, cela rend l’entraînement beaucoup plus intensif. Maintenant, ça veut dire quelque chose. C’est certain maintenant.

« Il n’y a nulle part où courir, nulle part où se cacher. Vous devez passer par moi. Je suis le puncheur le plus dur de l’histoire des poids lourds et je vais continuer à le faire. »

« Je suis prêt à récupérer ce titre. Nous étions contractuellement obligés de nous battre. »

Fury signant le contrat en direct sur ESPN le même soir, Josh Taylor est devenu le champion incontesté des poids welters légers contre Jose Ramirez, Wilder a souligné qu’il n’y avait désormais plus de retour en arrière pour son partenaire de danse.

« Il a donné sa parole. Quand vous faites tout cela – et nous en avons la preuve – vous devez vous y conformer. Vous devez gérer l’affaire, et vous ne pouvez pas clore le chapitre sans passer par Deontay Wilder. »

Il ne se sent pas non plus coupable d’avoir fait dérailler le combat Fury-Joshua, qui a été l’un des plus importants jamais réalisés dans le sport.

« Bien sûr, je considère ça comme une façon lâche d’essayer de m’éviter. Pour quelle raison ? Nous connaissons la raison et il connaît la raison », a-t-il dit à propos de l’affrontement entre les Britanniques.

Le manager de Wilder, Shelly Finkel, a averti le camp de Fury de ne pas sous-estimer sa charge.

« Il s’entraîne plus dur pour ça combattre », a déclaré Finkel à Sky Sports. « Il s’entraîne depuis août, juillet, physiquement. Maintenant, il s’entraîne tactiquement.

« C’est huit semaines… il n’y a aucune raison de parler parce que, peu importe ce que quelqu’un dit, la plupart des gens ne le croiront pas à moins qu’il ne le prouve sur le ring. »

Flotter comme un papillon vs mes jambes me font mal parce que mon costume était lourd ? – Dave (@rodders21085) 31 mai 2021

Wilder est maintenant sous la tutelle de Malik Scott, et son nouvel entraîneur a déclaré qu’il ne doutait pas que son combattant deviendrait un double champion du monde des poids lourds.

Les mots de Scott devraient peut-être être pris avec une pincée de sel compte tenu de son affirmation audacieuse selon laquelle Wilder est comparable au regretté et emblématique Muhammad Ali – sans doute le plus grand boxeur de l’histoire.

« Il était très magique sur le ring, mais ce sont les choses qu’il a battues en dehors du ring qui m’ont vraiment attention », a déclaré Scott, appelant Ali « l’un de mes plus grands combattants de tous les temps ».

ma grand-mère de 78 ans est plus proche de muhammad ali que plus sauvage est gtfoh c’est la pire comparaison de tous les temps – tony soprano (@scofield10101) 31 mai 2021

vous comparez un homme qui a été assommé et qui a fait des milliards d’excuses ridicules à quelqu’un qui a pris tout le système et est revenu à l’occasion. mes yeux saignent littéralement en lisant ça – tony soprano (@scofield10101) 31 mai 2021

« Deontay Wilder est la chose la plus proche de cela en ce moment. »

Le même week-end, il a signé l’accord pour leur confrontation, Fury a marqué « The Bronze Bomber » « une salope, p*ssy, sh*thouse, un faiseur d’excuses » qui est sur le point d’obtenir « gravement endommagé ».

« Je déteste penser à ce qu’il va avoir cette fois. Il dit aux gens que je lui ai cassé le crâne la dernière fois.

« Je vais l’ouvrir grand et méfiez-vous : je vais avoir deux coups de poing américain dans mes gants cette fois, connard. »