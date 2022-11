Wild Sky Sisters : Saison du Sagittaire – Où la transformation rencontre l’aventure

Amour inconditionnel cosmique

La saison du Sagittaire est du 22 novembre au 21 décembre.

Nous passons de l’énergie Yin – Scorpion – Eau Fixe à l’énergie Yang – Sagittaire – Feu Mutable.

La transformation sacrée fait place à l’aventure sacrée. L’énergie du Sagittaire a besoin de bouger, d’explorer et d’élargir les horizons de l’esprit et du monde.

L’éclaireur sage. Le Gourou. Nous avons tous cet ami avec des quantités infinies de sagesse. Le centaure pointe sa flèche vers la vérité. Mi-homme, mi-animal, il y a une loi naturelle et une justice à découvrir. L’énergie affaissée est inspirante, optimiste et aventureuse. L’énergie du Sagittaire est celle de la recherche de la vérité et de la poursuite de votre intuition. Le gourou intérieur se trouve ici, celui qui veut chercher et trouver la vérité. Souvent surnommé le philosophe de la carte, la forte énergie du Sagittaire a une morale forte et des croyances inébranlables.

La saison du Sagittaire à travers les éléments est un feu mutable. Une étoile qui brille de mille feux dans une galaxie lointaine. Dirigée par Jupiter, l’énergie est expansive avec de la place pour la joie et l’optimisme.

Les signes de feu sont tout au sujet de soi. Action. Expression.

Es-tu prêt pour une aventure?

Explorez si vous osez et mettez en action vos croyances et votre vérité.

Considérez votre dernière aventure. Qu’as-tu appris? Qu’as-tu vu? Comment cela vous a-t-il changé ? Où invitez-vous l’aventure au quotidien ?

Je vous envoie Wild Sky LOVE alors que la lumière continue de s’assombrir.

Il faut aller dans le noir pour trouver la lumière. Que la rédemption de la saison nous submerge tous.

Il est temps pour l’abandon et la foi.

Saviez-vous que vous avez toute une carte planétaire et pas seulement un signe solaire ? Pour en savoir plus sur l’endroit où se trouvaient toutes les planètes à votre naissance et sur la façon dont elles veulent vous aimer, visitez www.WildSkySisters.ca.

À propos de Wild Sky Sisters :

