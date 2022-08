Wild Sky Sisters : la saison de la Vierge est arrivée

22 août – 22 septembre

La saison de la Vierge est le doux passage de l’été à l’automne.

Nous passons de l’énergie Yang – Lion – FEU Fixe à l’Énergie Yin – Vierge – Terre Mutable. L’expression sacrée fait place à la guérison sacrée.

La saison de la Vierge est une période pour s’occuper de nos routines, de nos rituels et de notre temple – notre environnement quotidien et notre corps. Il est également temps d’examiner la manière dont nous SERVONS. La Vierge veut organiser les systèmes et rendre les choses efficaces. Consciencieux, mais critique, nous pouvons nous tourner vers la nature pour voir comment elle s’organise.

La Vierge est une terre mutable qui bouge et change. Imaginez marcher le long d’une plage et la façon dont le sable se déplace et prend pourtant forme, en constante évolution. Chaque petit grain de sable constitue toute la plage. La flexibilité et l’adaptabilité sont importantes pour cette énergie. Les soirées plus sombres et plus fraîches reviennent. Êtes-vous prêt pour le changement saisonnier?

La Terre est une question de praticité et de rendre les choses réelles. C’est un excellent mois pour réfléchir à vos rituels et routines quotidiens. Lesquels vous soutiennent ? Lesquels ont l’impression qu’ils auraient besoin d’un peu de fraîcheur ? Quelle est une petite habitude que vous pourriez ajouter à votre journée qui vous apportera santé et dynamisme ? La Vierge gouverne le système digestif et a un impact sur la santé et le bien-être, c’est donc le moment idéal pour mettre en place cette routine d’exercice.

Pour incarner l’énergie de la Vierge, il y a un grand besoin d’analyser, de discerner et de fonctionner efficacement, mais avec cette recherche d’efficacité, il peut y avoir une forte critique intérieure.

Prenez le mois pour examiner quand cette petite voix se fait entendre.

Rappelez-vous que vous n’êtes pas obligé de l’écouter.

Soyez curieux de la nature critique de vos pensées.

Est-ce vrai? Est-ce nécessaire? Où puis-je servir au lieu de critiquer ?

Rendez réelles les façons dont vous prenez soin de vous-même et soignez-vous ainsi que les autres.

Tu es important.

Vous êtes digne.

Tu es aimé.

Et en cas de doute, rappelez-vous que la Vierge aime une liste détaillée.

Si vous vous sentez déprimé, écrivez une liste de toutes les choses pour lesquelles vous êtes doué.

Si un ami est en difficulté, écrivez une lettre de gratitude.

Et avec la connaissance de l’énergie mutable, sachez que cela aussi passera.

Je vous envoie Wild Sky Love à mesure que la saison change.

Saviez-vous que vous avez toute une carte planétaire et pas seulement un signe solaire ? Pour en savoir plus sur l’endroit où se trouvaient toutes les planètes à votre naissance et sur la façon dont elles veulent vous aimer, visitez www.WildSkySisters.ca.

