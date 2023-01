Wild Sky Sisters: Aquarius season – Quel est votre réseau de soutien social ?

Amour inconditionnel cosmique

La saison du Verseau en 2023 est du 20 janvier au 18 février

Nous passons de l’énergie Yin – Capricorne – Terre Cardinale

Dans

Énergie Yang – Verseau – Air Fixe

Les morts de l’hiver.

C’est la saison où nous pouvons vraiment nous installer dans l’idée que nous hivernons officiellement. Oui, pour beaucoup, nous sommes en hiver depuis un certain temps, mais cette période est celle où nous nous installons vraiment dans la saison. C’est alors que la terre et ses plantes sont complètement mortes, attendant de renaître au printemps prochain. La forêt est calme. Le bourdonnement de la vie opère quelque part près de la surface, juste au-delà de nos yeux. Il y a une magie et une innovation à apprendre à survivre au cœur de l’hiver. Les communautés se rassemblent, s’éveillant à l’idée que si nous ne nous soutenons pas, qui le fera ? Nous devons vérifier les uns les autres et offrir ce que nous pouvons à ce moment unique. La saison du Verseau nous invite à nous rapprocher du foyer intérieur et nous demande de nous reposer profondément comme le font les plantes. Le printemps est à l’horizon, mais il peut sembler si loin. Nous devons imaginer à quoi nous voulons que le printemps ressemble, l’énergie du Verseau incarne le visionnaire.

La saison terrestre du Capricorne nous a vus nous préparer pour les vacances, consacrer du temps à la famille, à nos maisons et à la structure qui est l’épine dorsale de nos vies. Au fur et à mesure que nous entrons dans l’élément air, nous reposons sur notre capacité à communiquer malgré plus d’isolement et de solitude. Nous innovons grâce à la technologie et restons connectés grâce aux ondes. Il y a une intelligence divine qui travaille à travers nos pensées. Comment pouvons-nous apporter notre intelligence aux groupes dont nous faisons partie ?

Avec le Soleil en transit vers le Verseau, notre rebelle intérieur reçoit un coup de pouce et nous pouvons sentir un changement vers des idées et des informations collectives. Le Verseau rêve de fusionner l’ego avec le cosmos. Le signe du Porteur d’Eau déverse les eaux d’une nouvelle vie dans la culture. Les Verseaux sont des mystiques, des idéalistes, des réformateurs, des humanitaires et des innovateurs.

Lorsque nous allons vers l’intérieur, nous trouvons notre unicité. L’une des façons dont nous pouvons incarner cela est de réfléchir à ce que nous trouvons bizarre ou différent de nous-mêmes. Le célébrer. C’est votre superpuissance Verseau !

L’énergie du Verseau est libre-pensée et curieuse des idées qui vont à l’encontre de la tradition. Le tempérament du Verseau peut également être agité et original et peut se prêter à de nombreux autres intérêts, notamment la science et la technologie. Les deux lignes ondulées du glyphe peuvent symboliser des courants d’énergie ou d’électricité rapides ; repousser les limites et introduire de nouvelles idées.

Gouvernée par Saturne et Uranus, c’est l’énergie de la forme et de la responsabilité qui rencontre le choc et le changement. Transformons ensemble.

Saviez-vous que vous avez toute une carte planétaire et pas seulement un signe solaire ? Pour en savoir plus sur l’endroit où se trouvaient toutes les planètes à votre naissance et sur la façon dont elles veulent vous aimer, visitez www.WildSkySisters.ca.

Saviez-vous que vous avez toute une carte planétaire et pas seulement un signe solaire ? Pour en savoir plus sur l’endroit où se trouvaient toutes les planètes à votre naissance et sur la façon dont elles veulent vous aimer, visitez www.WildSkySisters.ca.

À propos de Wild Sky Sisters :

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Vous voulez soutenir le journalisme local ? Faites un don ici.

horoscopes